Filme bune 2021: Top cele mai bune filme 2021.

Filme bune 2021, astazi am sa va prezint un top cu cele mai bune filme 2021 pe care sa le vedeti in cinema dar si de acasa de pe platforme precum HBO sau Netflix, topul de astazi este unul ce va fi actualizat pana la sfarsitul anului 2021, apoi va urma un alt top cu filme pentru 2021.

Lista de mai jos cu cele mai bune filme 2021 va fi actualizata atunci cand un nou film va fi lansat in cinema sau pe netflix/HBO si isi merita un loc onorabil in aceasta lista.

Este foarte probabil ca nu toti sa aiba aceleasi pareri ca mine in materie de filme asa ca va astept la comentarii si cu alte propuneri pentru acest top si de asemenea sa ne spuneti daca aceste top cu cele mai bune filme 2021, filme bune 2021 v-a fost de ajutor si ati reusit sa scapati de marele timp de research pentru un film care unori dureaza mai mult decat un film, si probabil ca stiti ce zic.

* Nu toate filmele din aceasta lista au fost lansate, dar vom oferi informatii cu privire la data de lansare a fiecarui film, totusi, veti avea si o multime de filme ce au fost lansate si le puteti cumpara chiar acum pentru vizionare de acasa, de pe anumite platforme, sau chiar din Cinema. Vizionare placuta! Filme 2021!

Matrix 4 – decembrie 2021

Prima productie din Filme bune 2021 este „The Matrix 4” – Premiera filmului de acțiune science fiction este de așteptat să fie pe 23 decembrie 2021. Rolul principal este jucat din nou de Keanu Reeves. Ceea ce se va dezvolta ca un complot în film este o continuare a poveștii lui Neo. Celebrul actor a declarat într-un interviu acordat revistei Empire că scenariul și intriga sunt unice și acesta este principalul motiv pentru care el își acceptă și joacă rolul.

Totuși, filmările de la San Francisco nu au mers exact conform planului, deoarece exploziile filmului au lăsat pagube serioase. Cu toate acestea, producția se menține la efecte realiste în loc de efecte digitale adăugate. Și acest lucru, la rândul său, garantează o experiență reală pentru telespectatori și cei mai înflăcărați fani ai trilogiei.

Black Widow – aprilie 2021

„Văduva neagră” – Natasha Romanov (Scarlett Johansson), cunoscută din „Răzbunătorii”, acum cu un film solo. Filmul spune povestea despre o misiune pe care ea o amână de mulți ani. Natasha va trebui să caute un armistițiu cu alți agenți, precum și cu alte „văduve negre”, dintre care una este Jelena Belova, pentru a o ajuta în noua ei misiune. „Văduva Neagră” nu face excepție și se află și pe lista filmelor amânate în 2020. Vaduva neagra, asa cum este tradus in romana acest film, va fi probabil unul dintre cele mai bune filme 2021,

Bond 25 (No Time to Die) – Septembrie 2021

Este a cincea oară pentru Daniel Craig în calitate de agent secret al Majestății Sale, dar este și cel de-al 25-lea film dedicat lui 007. Toate acestea și multe altele este No Time to Die, noul capitolul foarte așteptat dedicat lui James Bond, personajul născut din stiloul lui Ian Fleming.

De această dată, Bond este chemat înapoi la serviciul activ de prietenul său și agentul CIA, Felix Leiter, pentru a găsi un om de știință dispărut. Dar dispariția sa este doar una dintre piesele unei conspirații de dimensiuni globale. Unele scene au fost, de asemenea, filmate în Italia între Matera, Maratea și Gravina în Puglia, precum și în Sapri, care în film și-a schimbat numele în Civita Lucana. In topul nostru de filme bune 2021, presupunem ca acest film isi merita pe drept locul, avand in vedere parcursul seriei.

Dune – 2021

Proiectul pentru un remake al lui Dune a început în 2008, dar abia în 2016, când Legendary Pictures a dobândit drepturile și apoi l-a angajat pe Denis Villeneuve, a luat sfârșit. Pe scurt, ne confruntăm cu o nouă încercare ambițioasă de a transpune pe ecran epopeea științifico-fantastică născută din imaginația scriitorului american Frank Herbert .

Villeneuve, acum un obișnuit al genului sci-fi (se mândrește cu Arrival și Blade Runner 2049 în programa sa ), și distribuția stelară sunt cele două ingrediente principale ale rețetei care își propune să readucă clasicul science fiction din anii ’60 la cinema, deja transpus pe ecran în 1984 de David Lynch (care la vremea sa a obținut opinii și rezultate contradictorii, atât de la critici, cât și de la box office). Cand vorbim de filme bune 2021, ne gandim si la modul in care au fost facute filmele in cauza, avand in vedere timpul mare de planuire al acestui film probabil va fi unul din cele mai bune filme 2021 pe care le veti vedea.

Venom: Let There Be Carnage – Septembrie 2021

„Venom: Let There Be Carnage” – După succesul Marvel cu prima parte, Tom Hardy revine pe ecran ca Eddie Brock, care va trebui să înfrunte un alt simbiot extraterestru – Carridge și criminalul în serie – Cletus Cassidy, care a făcut parte din prima parte, dar numai în finală. Filmul este regizat de Andy Sarkis, cunoscut pentru rolul său de Am-gal din Stăpânul inelelor. Întrucât filmul va fi destinat unui public de peste 18 ani, este de așteptat să asistăm la un masacru în sensul complet al cuvântului, multă acțiune și efecte unice. Filmările au avut loc în Marea Britanie și SUA, iar premiera a fost reprogramată în septembrie 2021.

The King’s Man – Inceputul 2021

Seria aceasta de filme mi-a placut foarte mult, lista cu cele mai bune filme 2021, filme bune 2021 nu putea sa nu contina acest film. După cum sugerează titlul, intriga filmului se referă mai mult la fundal decât la continuarea primelor două părți. Principalul lucru care va fi în centrul atenției telespectatorilor este crearea de servicii secrete, acțiunea va avea loc în timpul Primului Război Mondial.

Filmul a fost filmat în Italia și Regatul Unit. Distribuția include pe Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Matthew Good, Aaron Taylor-Johnson și alții. Premiera filmului „Kingsman 3” este asteptata pentru decembrie 2021.

Mortal Kombat 2021

„Mortal Kombat” – Seria bazată pe jocuri video crește cu încă o parte în 2021. A treia parte este de așteptat să fie o continuare a celor două anterioare – din 1995 și 1997, precum și să fie completată cu mai multe detalii în ceea ce privește bătăliile la fel ca în joc. Filmul trebuia să fie lansat în martie 2020, dar din cauza efectelor legate de pandemie, premiera a fost anulată pentru 2021. Filmul a fost dat in cinema in Romania in iunie 2021.

Fast and Furious 9 2021

„Fast and Furious 9” – Seria de succes continuă cu a noua parte, care lansează o nouă trilogie. Ceea ce ne așteptăm să vedem este o dezvoltare mai profundă a lui Dominic, în rolul căruia reintră Vin Diesel. Tipice seriei, celebrele curse și mașinile sport frumoase vor fi din nou prezente, dar centrul evenimentelor va fi familia lui Dominic, deoarece el este deja tată.

Alte nume foarte recunoscute pe care le vom vedea în film sunt Charlize Theron, care joacă rolul ciberteroristului Saifa și John Cena, în calitate de frate mai mic al lui Dominic, Jacob Torretto. Producția a inițiat o prezentare interesantă a trailerului, în acest scop a organizat un concert la Miami și, pe lângă vedetele serialului, au participat și interpreții Wiz Khalifa, Cardi B, Ludacris și alții.

Spider-Man: No Way Home 2021

Lansarea noului film dedicat Spider-Man este programată pentru sfârșitul anului 2021, dar producția este deja stiuta de mulți fani ai Universului Cinematic Marvel drept cel mai important film din istoria MCU, deși nu există nici măcar titlul inca.

The Conjuring 3 – 2021

Al treilea capitol din povestea The Conjuring vede în sfârșit lumina: franciza născută în 2013 a cunoscut o proliferare remarcabilă care a dus la producerea a două continuări directe și a două fire diferite pentru un total de alte cinci filme.

Acest al treilea act, în special, abordează povestea soților Warren, de data aceasta tratând un bărbat acuzat de crimă care susține că a fost posedat de un demon și James Wan, regizorul primelor două filme și deus ex machina, a declarat că complotul acestei noi producții ocupă și unul dintre cazurile cu care se confruntă adevăratul Warren. Acest film va face cu siguranta parte si din topul cu filme bune 2021 de groaza

Godzilla vs. Kong 2021

„Godzilla vs. Kong” – Remake-ul filmului clasic din 1962 va fi lansat in 2021. „Godzilla vs. Kong” este cel de-al patrulea film din noul „univers monstru” de la Legendary pentru a da o nouă viață legendelor fiare de film. Complotul este clar – accentul va fi pus pe coliziunea a două creaturi puternice și fioroase, toate planificate în prealabil pentru a fi distruse și șterse pentru totdeauna de pe fața Pământului. Este implicată și organizația secretă „Monarh”, deoarece acestea sunt concentrate în studiul originii celor doi uriași.

„Cenușăreasa” – 2021

„Cenușăreasa” – După lansarea versiunilor de jocuri ale animațiilor preferate precum „Aladdin”, „Regele leu ” și „Mowgli”, a venit rândul „Cenușăresei”. Mulți dintre noi am crescut cu aceste titluri Disney și de aceea sunt atât de așteptate. Versiunile moderne sunt mai proaspete și, desigur, ușor modificate și modernizate, dar mesajele și sentimentul magic și misterios pe care le evocă rămân ca marcă comercială.

Un fapt interesant este că „Cenușăreasa” este una dintre puținele producții care au continuat cu filmările, în ciuda măsurilor impuse din cauza pandemiei, care au avut loc în Marea Britanie. In rolul principal o vom vedea pe cântăreața Camila Cabejo.

Suicide Squad 2 – 2021

„Suicide Squad 2”- La patru ani după prima parte. Warner Bros. a decis să facă o continuare a lui „Suicide Squad” de la DC Comics. În 2016, filmul a început cu mult zgomot și, potrivit statisticilor de pe rețelele de socializare, a fost cel mai mult așteptat film al anului. După difuzarea sa, mii de pasionați de cinema au devenit fani înfocați ai cuplului de cult – Harley Quinn și Joker.

Să ne întoarcem la zilele noastre și să aflăm ce ne așteaptă în partea a doua. Margo Robbie va reveni la rolul ei de extravagant Harley Quinn, dar din păcate Jokerul nu va participa la a doua parte. Un alt participant interesant la film va fi John Cena, cunoscut de noi toți de la compania americană de lupte profesionale. Alte vedete pe care le vom vedea pe ecran sunt Joel Kinaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller) și Jay Courtney (Captain Boomerang).

Top Gun 2 – 2021

O altă continuare care vine la mulți ani după primul film din care povestea continuă, Top Gun: Maverick povestește despre modul în care protagonistul omonim, la 35 de ani de la evenimentele din capitolul anterior, a devenit acum la rândul său instructor în școala de zbor care instruiește noile „arme de top”. Printre studenți se află și Bradley, fiul lui Goose, care vrea să devină pilot ca tatăl său, trezind astfel atenția lui Maverick.

Raya and the Last Dragon – 2021

Povestea, puternic inspirată de mitologia și cultura sud-estică a Asiei, va avea loc în Kumandra, o versiune fictivă a Pământului împărțită în cinci regiuni care formează împreună un dragon. Cu toate acestea, dragonii au dispărut demult și o forță malefică și întunecată le-a luat locul.

Protagonistul este Raya, un războinic puternic și curajos care știe să folosească kung fu pentru a lupta, care decide să plece într-o călătorie în căutarea ultimului dragon capabil să salveze regatul. În aventura sa, îl va întâlni pe Sisu, un balaur inspirat de spiritele de apă și prins în corpul unei ființe umane. Raya îl va ajuta să devină din nou un adevărat dragon și împreună vor încerca să salveze pământul. Acest film va fi probabil unul dintre cele mai bune filme 2021 de animatii.

Luca – 2021

Noul film animat de Disney / Pixar și cu o semnătură complet italiană, cea a lui Enrico Casarosa. Amplasat într-un frumos oraș de pe litoral, pe Riviera italiană, filmul spune povestea unui tânăr băiat care trăiește o experiență de creștere personală în timpul unei veri de neuitat, înconjurat de înghețată, paste și plimbări nesfârșite cu scuterele. Luca împărtășește aceste aventuri cu noul său cel mai bun prieten, dar toată distracția este amenințată de un secret profund: el este de fapt un monstru marin dintr-o altă lume situat chiar sub suprafața apei.

The Eternals – 2021

Eternals este un nou film Marvel, parte integrantă a celei de-a patra faze a MCU, care spune povestea cursei Eternals, așa cum spune titlul însuși. Intriga se referă direct la Avengers: Endgame, ca o siguranță care declanșează o serie de evenimente care duc la o tragedie neașteptată pentru comunitatea Eternals, care trăiesc în secret pe Pământ de mai bine de șapte mii de ani (profitând de trucul clasic al identității secrete).

