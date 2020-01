Cele mai bune filme de comedie? Ei bine sunt o multime, in acest articol va vom prezenta cate 5 articole de comedie pentru fiecare an de acum incolo, 5 cele mai bune filme de comedie dar si cateva mentiuni pentru cei ce au vazut deja filmele listate de mine mai jos.

De asemenea mai avem si alte topuri pentru divertisment, mai jos veti avea link-uri catre acestea, pana atunci totusi sa explicam pe ce se bazeaza aceste filme comice. Ei bine aceste productii se adreseaza celor ce vor sa se distreze uitandu-se la un film, filmele sunt de mai multe genuri asa ca este important sa intelegem acest lucru genurile se adreseaza la un anumit target de persoane. La filmele de comedie se uita in general tinerii, mai ales cand vine vorba de umorul negru, umorul american si al celor din zilele noastre.

Nu o vom mai lungi mult iar mai jos am sa va prezint filmele de comedie pe care le puteti urmari si pe care cu siguranta le veti adora.

Cele mai bune filme de comedie 2020

1. Free Guy

Intr-o lume dintr-un joc open world, Free City, o amalgamare de Grand Theft Auto și Fortnite, Guy (Reynolds) este un personaj non-jucător (NPC) care lucrează ca bancar. Datorită unui cod dezvoltat de programatorii Milly (Comer) și Keys (Keery) inserat în Free City de editorul Antoine (Waititi), Guy conștientizează că lumea lui este un joc video și ia măsuri pentru a se face erou, pentru a salva jocul înainte ca dezvoltatorii să îl poată închide.

2. Bill & Ted Face The Music

Avand o monotonie a vieții de vârstă mijlocie, William „Bill” S. Preston, Esq. și Theodore „Ted” Logan sunt avertizați de un vizitator din viitorul ca aceștia o sa creeze o melodie care să salveze toată viața de pe Pământ și întregul univers. Perechea lucrează cu familiile lor, cu vechii prieteni, cu muzicieni celebri și între ei pentru a finaliza sarcina.

3. Coming 2 America

Coming 2 America este un un film american de comedie. Acesta este de fapt o continuare pentru Coming to America (1988). Filmul este regizat de Craig Brewer, dintr-un scenariu de David Sheffield, Barry W. Blaustein și Kenya Barris, bazat pe personaje create de Eddie Murphy.

In film joaca: Eddie Murphy, Arsenio Hall, Jermaine Fowler, Leslie Jones, Shari Headley, John Amos, Tracy Morgan, Wesley Snipes și James Earl Jones. Filmul este programat să fie lansat pe 18 decembrie 2020 în Statele Unite.

4. The Lovebirds

Povestea filmului are la baza un cuplu care se despart, dar sunt reuniti de o serie de evenimente mai neobisnuite, acestia vor incerca sa isi dea seama cum vor putea supravietui in continuare in ciuda evenimentelor ce vor avea loc, filmul este unul romantic-comedie. Si va aparea in aprilie in cinema.

5. Bad Trip

Acesta este unul dintre cele mai asteptate filme ale anului 2020, fiind vorba despre doi prieteni care vor avea de impartit o calatorie impruna, totusi aceasta nu se va solda cu o calatorie plictisitoare, ci cu una interesanta cu multe farse si situatii epice.

Cam acestea sunt unele dintre recomandarile mele pentru anul 2020, aceasta lista se va actualiza lunar si probabil vom mai adauga cateva filme bune, acestea vor fi spuse mai jos ca si mentiuni. Pana atunci, spor la vizionat si daca aveti ceva recomandari de facut va asteptam la rubrica de comentarii.

Cele mai bune filme de comedie 2019

Si incepem topul pentru cele mai bune filme de comedie pentru anul 2019, filme ce sunt menite sa aduca umorul in cinema sau chiar acasa, depinde unde doriti sa le vizionati.

Pentru acest top am urmarit mai toate filmele de comedie din anul 2019 asa ca pot spune ca veti avea parte de un top autentic. Sa incepem!

1. Rick and Morty sezon 2019

Stiu ca nu este film ci serial, Rick and Morty este unul dintre serialele mele de umor preferate, vom avea un umor negru in acest serial, umor ce pe foarte multe dintre persoane le va deranja, insa pentru o buna evaluare personala va puteti uita singuri la macar un episod si veti vedea ca pare chiar foarte interesant totul in universul creat de catre adultswim.

2. Zombieland: Double Tap 2019

Nu ma asteptam ca anul acesta sa apara o noua parte la Zombieland, avand in vedere ca prima parte a aparut in 2009, deci a doua parte a venit la 10 ani distanta. Este foarte interesant oricum acest film si se pare ca umorul, tot negru la randul lui, dar si patetic sunt foarte bine puse in practica. Actorii joaca foarte bine aceste personaje iar acesta este unul dintre cele mai bune filme ale anului 2019.

3. Jojo Rabbit 2019

Probabil veti spune ca o ard prea mult pe filme cu comedie neagra, insa pur si simplu acestea merita specificate, pentru ca intr-adevar sunt foarte bune. Acum vorbim despre Jojo Rabbit care este un film american ce ni-l pune in tema pe Hadolf Alitler. Personajele, decoratiunile si atmosfera pe care o creaza acest film este cu adevarat interesant.

4. Let It Snow 2019

Trebuie sa precizez ca nu am vazut acest film pana acum, insa pare foarte bun de vazut cu iubita, prietena si crash-ul si ce mai vreti voi. Filmul a fost lansat in 8 noiembrie 2019. Deci este deja disponibil in marile cinema-uri, cel putin asa ar trebuii. Din trailer pare un film dragut si comic.

5. Jumanji 2 2019

In 2017 am avut prima parte a acestui film, cand se numea „Bine ai venit in Jumanji”, anul acesta avem „The Next Level”, mi s-a parut interesant primul film, deocamdata stim despre acesta ca va aparea pe data de 13 decembrie un USA, posibil sa fie disponibil in Romania in doar cateva zile.

Alte topuri de filme si seriale

Cam acestea sunt recomandarile mele, in cele mai bune filme 2019, acum depinde de gusturile fiecaruia, speram sa va placa, mai jos am sa va mentionez cateva filme ce merita vazute.