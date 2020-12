Cele mai bune filme de Craciun 2020: Top filme bune de Craciun

Filme de Craciun si de vancata de iarna sunt prezentate in acest articol, cele mai bune filme de Craciun pe care le puteti viziona singuri, impreuna cu familia, prietena sau prietenii.

Ne apropiem cu pasi repezi de Craciun iar foarte multi cautam sa intram in aceasta atmosfera cu filme bune, chiar seriale si alte emisiuni ce ne vor duce intr-o poveste frumoasa. Echipa geeki a pregatit pentru dumneavoastra cele mai bune filme de craciun, incepand cu anul 2020. Am ales pentru dumneavoastra filme bune de Craciun, filme noi ce au fost rulate sau vor fi rulate anul acesta sau cel mult anul trecut, pentru ca cu siguranta v-ati saturat sa vedeti aceleasi filme in fiecare an. Cu tine vorbesc Pro Tv, care in fiecare an ne livrezi “Singur Acasa”. Bineinteles, nu este un lucru pe care sa il insuportam, si a devenit traditie transmisia seriei de filme “Home Alone”.

Cele mai bune filme de Craciun in 2020

Jingle Jangle: O aventură de Crăciun

O lume imaginară prinde viață într-o poveste de vacanță a unui jucător ce se joaca jocurile nepoatei sale aventuroase și a unei invenții magice care are puterea de a le schimba viața pentru totdeauna.

The Christmas Chronicles: Partea 2

Acesta poate fii gasit pe Netflix dublat in romana, deci un film foarte bun pentru copii. Filmul se bazeaza pe aventurile protagonistului Kate Pierce care se intalneste iar cu mosul si doreste sa salveze Craciunul ce este amenintat ca va fii distrus pentru totdeauna.

Christmas on the Square

Un „Scrooge” amărât al unei femei intenționează să-și vândă micul oraș, indiferent de consecințele asupra oamenilor care locuiesc acolo.

Holidate

Holidate a iesit pe minicile ecrane prin intermediul Netflix cu putin timp in urma, daca nu l-ai vazut, din punctul nostru de vedere este unul bun mai ales daca il veti viziona cu persoana iubita.

The Christmas House

Lucrând prin unele decizii dificile, o mamă și un tată își cheama cei doi fii mari acasă pentru sărbători.

Alte filme de Craciun lansate in 2019

Klaus

Klaus este un film de comedie spaniol animat, de Crăciun din 2019, scris și regizat de Sergio Pablos în debutul său regizoral, produs de SPA Studios cu sprijin Aniventure și distribuit de Netflix ca primul lungmetraj animat original. Co-scris de Zach Lewis și Jim Mahoney, vedetele filmului sunt Jason Schwartzman, J. K. Simmons, Rashida Jones și Joan Cusack. Servind ca o poveste de origine fictivă pentru mitul lui Moș Crăciun, complotul se învârte în jurul unui poștaș aflat într-un oraș din nord, care se împrietenește cu un producător de jucării (Klaus).

Noelle

Noelle este un film de comedie de Crăciun american de aventură si fantastic din 2019, produs de Walt Disney Pictures. Este regizat și scris de Marc Lawrence. Filmul o are pe Anna Kendrick în rolul lui Noelle Kringle, fiica lui Moș Crăciun. De asemenea, joacă Bill Hader, Kingsley Ben-Adir, Billy Eichner, Julie Hagerty și Shirley MacLaine.

A fost lansat pe 12 noiembrie 2019, de Disney +.

Last Christmas

Last Christmas este un film de comedie romantică din 2019 regizat de Paul Feig și scris de Bryony Kimmings și Emma Thompson, care au co-scris povestea împreună cu soțul ei, Greg Wise. Pe baza melodiei cu același nume, filmul o are pe Emilia Clarke ca o lucrătoare intr-un magazin de Crăciun, care formează o relație cu un bărbat misterios (Henry Golding); Thompson și Michelle Yeoh sunt, de asemenea, vedete prezente in acest film.

Let It Snow

Let It Snow este un film american de comedie romantică de Crăciun regizat de Luke Snellin dintr-un scenariu de Kay Cannon, Victoria Strouse și Laura Solon, bazat pe un roman pentru adulți cu același nume de Maureen Johnson, John Green și Lauren Myracle. Isabelle Nuru Dayne a fost producător executiv.

A fost lansat pe 8 noiembrie 2019, de Netflix.

Holiday in the Wild

Holiday in the Wild este un film american de comedie romantică de Crăciun din 2019 regizat de Ernie Barbarash dintr-un scenariu de Neal Dobrofsky și Tippi Dobrofsky. In film joaca Rob Lowe, și Kristin Davis.

Filmul a fost lansat pe 1 noiembrie 2019, de Netflix.

Acestea sunt filmele noastre recomandate de Craciun. Daca doriti sa completati lista sau sa intrati in discutie pe aceasta tema va asteptam la rubrica de comentarii.