Cele mai bune filme de dragoste, filme bune romantice 2020 – 2019

Cele mai bune filme de dragoste, sau filme romantice bune noi, acesta este subiectul pe care il acoperim astazi, sper sa va ofer cele mai bune rezultate iar dumneavoastra sa priviti filmele recomante de mine cu interes. Acest top este facut cu ajutorul unei persoane de sex feminin, deci dupa cum veti vedea acestea se vor mula foarte bine pe interesul tuturor.

Pentru inceput, tin sa va spun ca aceste filme sunt recomandari pe ani, de exemplu o sa incepem cu Cele mai bune filme de dragoste din 2020, urmand apoi filme care au fost bune in 2019, cate 5 filme pentru toti anii, incepand cu 2019, anul urmator vom actualiza acest top, cu filme bune din 2021. Asteptam si comentarii de la dumnevoastra, vom actualiza acest top cat mai frecvent cand apare ceva bun iar noi l-am vazut. Luna februarie este una dintre cele mai bune luni pentru filme romantice, de asemenea vom face si un articol separat cu cele mai bune filme de dragoste de vazut la cinema.

In fiecare an apar filme romantice foarte bune, nu o mai lungim foarte mult si incepem topul, asteptam comentarii si recomandari!

Top Cele mai bune filme de dragoste 2020

Asa cum am spus, pentru ca inca suntem in 2020, vom actualiza acest top frecvent, va asteptam cu comentari, daca va place acest top il puteti si distribuii. Sa incepem!

1. Tuturor băieților: P.S. Te mai iubesc și-acum (To All the Boys: P.S. I Still Love You)

Incepem cu un film ce a aparut pe Netflix ieri (de cand am scris acest articol), maine suntem in 14 februarie, si daca nu vreti sa mergeti la cinema, si doar doriti sa vedeti un film romantic bun, ei bine aceasta poate fi ce mai buna alegere pe care o faceti. Acest film este parea a doua a seriei de filme „To all the Boys”, incercati sa va uitati prima oara la prima apoi la aceasta.

2. The Lovebirds

Acest film apare din pacate mai tarziu, adica pe data de 3 aprilie 2020, si este asa cum imi place mie si probabil cu le plac baietilor in general, film de dragoste, dar cu comedie. Deci acest film este destinat atat fetelor cat is baietilor. In acest film joaca actori cunoscuti precum Kumail Nanjiani, Issa Rae, Anna Camp, Kelly Murtagh, Moses Storm și Betsy Borrego.

Un cuplu (Issa Rae & Kumail Nanjiani) trăiește un moment definitoriu în relația lor atunci când sunt bagati în mod neintenționat într-un mister de crimă. Pe măsură ce călătoria lor pentru a-și șterge urmele, povestea devina foarte interesanta.

3. The Photograph

Filmul „The Photograph” apare in cinema pe data de 14 februarie, deci este perfect pentru o plimbare la cinema si de vizionat acest film. Din punctul meu de vedere, si anul acesta este slabut cu filmele de dragoste, dar poate acesta va fi unul bun. Ramane de vazut ce si cum va fi.

4. All the Bright Places

Pe locul 4, avem toto drama romantica, ce se va lansa pe data de 28 februarie 2020 avem mari asteptari de la acest film, Netflix deja ne ofera informatii desper el. Filmul este bazat pe un roman cu acelasi nume scris de catre Niven.

Bazat pe romanul cel mai vândut la nivel internațional de Jennifer Niven, All The Bright Places spune povestea lui Violet Markey (Elle Fanning) și Theodore Finch (Justice Smith), care se întâlnesc și își schimbă viața pentru totdeauna. Pe măsură ce se luptă cu cicatricile emoționale și fizice din trecutul lor, se reunesc, descoperind că până și cele mai mici locuri și momente pot însemna ceva. Această dramă convingătoare oferă o abordare revigorantă și umană asupra experienței bolii mintale, impactul acesteia asupra relațiilor, precum și frumusețea și impactul durabil al iubirii tinere.

5. After We Collided

After We Collided este un viitor film de dramă romantică cu Josephine Langford și Hero Fiennes-Tiffin, regizat de Roger Kumble, și scris de Anna Todd și Mario Celaya. Se bazează pe noul roman de ficțiune pentru adulți din 2014 cu același nume scris de Anna Todd și este continuarea filmului After.

Acestea au fost filmele recomandate de mine pentru 2020, vom reveni cu noi informatii, si cu cateva mentiuni, nu au aparut si nu am vazut chiar toate filmele, insa suntem siguri ca aceste filme sunt cele pe care le asteptati si le cautati. Vizionare placuta!

Cele mai bune filme de dragoste 2019

Daca la filmele din 2020, nu am avut prea multe informatii, ei bine cand vine vorba de filmele romantice 2019 aici avem ce spune datorita faptului ca filmele au fost deja lansate iar acest top este unul final, cu mentiuni cu tot.

1. Falling Inn Love

Când fetița din oraș Gabriela intră în mod spontan la un concurs și câștigă un han rustic din Noua Zeelandă, ea face echipă cu un om de afaceri mare Jake Taylor, pentru a-l repara și a-l lansa

2. Last Christmas

De mult timp nu am mai vazut un film bun cu Emilia Clarke, celebra actrita din Game Of Thrones, aceasta apare intr-un film romantic de Craciun, impreuna cu Henry Golding. Filmul este unul foarte bun si l-am urmarit la cinema in data ce a aparut, cu sigurnata il vom vedea in curand si pe site-urile de streaming precum HBO GO si Netflix.

3. The Last Summer

Această poveste pentru adolescenți vă va duce prin zilele de liceu. În Ultima vară, prietenii legați de facultate își sărbătoresc ultimele luni împreună după liceu, cu pretenii lor – și viața lor de dragoste – se vor forma pentru a fi în viitor. Are toate hijinks-urile rom-com pe care le-ați aștepta.

4. What Men Want

În acest remake de schimb de genuri, Henson preia rolul lui Ali, un agent sportiv ale cărui contribuții sunt trecute cu vederea în favoarea omologilor ei de sex masculin. Dar după ce Ali bea o ceașcă de ceai experimental, dezvoltă abilitatea de a auzi gândurile cele mai interioare ale colegilor ei de sex masculin. Așteptați-vă să-și folosească noul cadou pe urmărirea rapidă a scării sportive. Noua comedie este adaptată din anul 2000 What Women Want cu Mel Gibson.

5. After

Acesta este un film despre o iubire pe care o fata o are din cauza mamei sale, o data ajunsa la facultate, acesta chiar daca nu a pornit cu gandul de a-si insela iubitul pe care nu il iubea, pana la urma a facut-o. Urmariti acest film, este unul dintre cele mai bune din 2019.

Mentiuni:

Plus One

The Sun Is Also a Star

Isn’t It Romantic

The Aftermath

Five Feet Apart

The Perfect Date

Acesta a fost topul meu care va fi mereu actualizat, tu ce parere ai? Va plac aceste filme?

