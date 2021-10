Daca nu ai nici un plan de halloween, venim in ajutorul tau cu 10 recomandari de filme de halloween pe care le puteti vedea in 2021. De asemenea, pe langa recomandarile noastre, asteptam si recomandarile tale cu privire la filme horror de urmarit in noaptea de halloween.

Din pacate 2021 va fi ca anul trecut, in ideea in care nu putem sarbatori halloween cu un bal mascat, cu alte petreceri sau chiar cu colindat, asa cum se face in occident, lucru care este deranjant intr-adevar pentru unele persoane, dar aceasta este situatia, cel mai usor mod de a cufunda in magia sarbatoririi halloween este de a te uita la filme de halloween.

Deci in alta ordine de idei, am pregatit pentru cei ce vor sa se uite la filme bune de halloween o lista cu aceste filme pe care le puteti vedea in data de 31 octombrie. Sa incepem!

Cele mai bune Filme de halloween

Acest top este actualizat anual, nu uitati ca puteti participa la organizarea lui adaugand la rubrica de comentarii recomandari.

Hocus Pocus

Filmul Disney lansat în 1993 este alegerea perfectă și cea mai faimoasă pentru a sărbători Halloween-ul din confortul canapelei tale. Simpozionul Halloween-ului cu pisici care vorbesc mult și vrăjitoare care fac o gafă una după alta. O alegere clasică care te va lăsa pe deplin mulțumit!

Halloween

Filmul care poartă numele acestei sărbători nu poate lipsi din lista noastră. Fie că alegi filmul din 1978 sau cel mai recent din 2018, vei fi destul de mulțumit. Michael Myers este un personaj portretizat în cultura filmului de groază și una dintre cele mai iconice figuri din genul slasher.

Corpse Bride

Deoarece Halloween-ul este despre sărbătorirea groazei, nu toate alegerile noastre trebuie să fie înfricoșătoare. Poate fi, să zicem, un film romantic care te va pune în lumea diferită a lui Tim Burton și a esteticii sale unice. Un film de animație stop-motion care este o necesitate pentru această sărbătoare.

The Invisible Man

O varianta mai recenta. Noul film de groază lansat la începutul anului 2020 este o reexaminare a poveștii originale a lui HG Wells în ceva mai actualizat. Felul în care înfățișează violența într-o relație (psihică și fizică) este cu adevărat sumbru, iar Elisabeth Moss este uimitoare în rolul principal.

The Conjuring

Filmul care a început o serie de filme care în fiecare dintre noile sale capitole ne face să ne ascundem ochii și să ne îmbrățișăm personaele apropiate. Este metafora unuia dintre vânătorii de paranormali Ed și Lorraine Warren. Spiritele filmului, activitățile paranormale și lucrurile care ne sperie noaptea sunt adunate în două ore puternice de care trebuie să te bucuri alături de prietenii tăi.

Coraline

Un alt film stop-motion pe care trebuie să-l vezi. Coraline trece printr-o ușă către o altă dimensiune care îi întâlnește pe toți cunoscuții, dar cu unele schimbări. Poate că filmul nu te sperie, dar este unul dintre cele mai clasice filme pentru a sărbători Halloween-ul.

IT

Cu toții știm acest film. De fapt, mulți dintre noi ne este frică de clovni și această poveste este de vină. De asemenea, este de remarcat faptul că Pennywise este unul dintre cele mai clasice costume pentru ziua de Halloween. Pentru că, anul acesta, nu te vei putea îmbrăca în celebrul clovn, te poți bucura de ambele filme ale lui Andy Muschietti, care au dat o nouă viață celebrului roman al lui Stephen King.

The Shining

Filmul lui Stanley Kubrick este unul dintre cele mai cunoscute filme de pe listă, dar și unul care te va speria la un nivel mai profund. Acest lucru se datorează în mare parte performanței minunate, pervertite și distinctive a lui Jack Nicholson în rolul principal. — Iată-l pe Johnny!

Scream

Un film deosebit. O comedie neagră care deconstruiește și comentează filmele slasher devenite la modă pe atunci. Cu toate acestea, este un bun film de mister și groază și unul dintre filmele pe care fanii genului le iubesc pe care fanii genului.

Aceasta este lista noastra si speram ca macar un film din ea sa iti placa, de asemenea ne puteti spune in ce mod distractiv va petreceti ziua de halloween.