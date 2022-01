Filme netflix 2022. Producțiile originale de filme marca Netflix din anul 2021 au fost pe placul multora dintre noi, mai ales datorită faptului că sunt disponibile la calitate audio și video superioare. Din acest motiv, după cum probabil știți, deja au fost anunțate câteva producții care au stârnit curiozitatea cinefililor din întreaga lume.

Filme netflix 2022

Iată câteva dintre cele mai așteptate filme Netfllix ale anului 2022:

ADVERTISEMENT

Enola Holmes II: The Case of the Left-Handed Lady

Bazat pe seria de cărți a lui Nancy Springer care o au drept protagonistă pe enigmatica Enola Holmes, sora mai mică a renumitului Sherlock Holmes, acesta este al doilea film dintr-o posibilă serie de 6 filme. După succesul primului film apărut în toamna anului 2020, cu siguranță fanii sunt dornici de noi aventuri ale curajoasei tinere. Millie Bobby Brown va interpreta în continuare rolul lui Enola Holmes, în timp ce Henry Cavill și Louis Partridge vor lua de asemenea parte la acțiune.

ADVERTISEMENT

Data lansării: 2022

Texas Chainsaw Massacre

O continuare a emblematicului film din 1974, The Texas Chainsaw Massacre. După ce a reușit să se facă nevăzut timp de 50 de ani, legendarul criminal Leatherface s-a reîntors și are în vizor un nou grup de tineri care, vorba aia, au căzut în locul nepotrivit și la momentul nepotrivit, perturbându-i acestuia liniștea pe care și-a clădit-o în propria lui lume, într-un orășel îndepărtat din izolatul Texas.

Data lansării: 18 februarie 2022

The Wonder

Plasat în The Irish Midlands, în 1862, The Wonder umărește povestea lui Anna O’Donnell, o fetiță de 11 ani care deși renunță să mai mănânce, reușește, în mod miraculos, să rămână în viață. Această întâmplare stârnește vâlvă printre locuitorii din jur, iar micuțul sat devine un fel de atracție pentru pelerini și turiști care vor să o vadă miracolul. Adăpostește satul un sfânt sau, în spatele acestor întâmplări bizare, există lucruri care se vor dovedi de rău augur?

Data lansării: 2022

Knives Out (II)

Deși nu are vreo legătură cu filmul inițial Knives Out (2019), intriga acestui film este încă necunoscută. Cu toate acestea, îi avem în distribuție pe renumitul Daniel Craig, Jessica Henwick și Ethan Hawke, printre mulți alții. La ce să ne așteptăm dacă nu la un film plin de surprize care, după cum a afirmat Rian Johnson, nu va avea nicio conexiune (exceptând reîntoarcerea lui Daniel Craig) cu primul film, urmărind o cu totul altă intrigă.

Data lansării: 2022

Matilda

Bazat pe romanul lui Roald Dahl, Matilda, urmărește povestea de viață a unei fetițe extraordinare care, înarmată cu o inteligență aparte și cu o imaginație debordantă, îndrăznește să ia atitudine pentru a-și schimba viața într-o lume în care lucrurile par imposibile.

Data lansării: 2022

Pinocchio

O versiune ceva mai întunecată și reinterpretată modern a clasicului basm pentru copii scris de către autorul Carlo Collodi care spune povestea unui marionete din lemn care se transformă, printr-o magie, într-un băiețel adevărat.

Data lansării: 2022

Havoc

Povestea se desfășoară urmărind o afacere cu substanțe interzise care merge prost, moment în care un detectiv secret trebuie să-și facă drum într-o lume interlopă a criminalității în misiunea sa de a îl salva pe fiul unui politician influent. Pe măsură ce pătrunde în această lume întunecată, își dă seama că totul nu este decât o rețea încâlcită de corupție, conspirație și pericol, care vizează întregul oraș.

Data lansării: 2022

Persuasion

O altă reinterpretare a romanului omonim (Persuasiune) scris de Jane Austen, dar care cu siguranță este așteptat de către toți iubitorii cărților clasice și ai filmelor romantice. Printre numele din distribuție se numără: Dakota Johnson (în rolul personajului principal, Anne Elliot), Henry Golding (în rolul lui Mr. Elliot), Mia McKenna-Bruce și mulți alții.

Data lansării: 2022

Love Like the Falling Petals

Știind că n-ai cum să dai greș cu astfel de filme, Netflix lansează un nou film de dragoste care ne spune povestea lui Haruto, un fotograf aspirant, care se îndrăgostește de Misaki. Când are curajul să o invite în oraș, lucrurile par să meargă în direcția potrivită. Până când află că Misaki dezvoltă o boală rară care o face să îmbătrânească într-un ritm alarmant. Filmul reprezintă ecranizarea unui roman japonez scris de către Keisuke Uyama.

Data lansării: 24 martie 2022

The Adam Project

Adam Reed, în vârstă de 13 ani, încă este îndurerat după moartea subită a tatălui său cu un an în urmă. Într-o noapte, când intră în garajul său, Adam găsește un pilot rănit ascuns printre lucruri, iar acest pilot nu este nimeni altcineva decât o versiune a sa din viitor, unde călătoria în timp este posibilă. Împreună, cei doi pornesc într-o aventură în trecut pentru a-și găsi tatăl, a îndrepta lucrurile și a salva lumea. Problema este că cei doi Adam pare să nu prea se-nțeleagă: așa că înainte să salveze lumea, trebuie să învețe să salveze relația dintre ei doi. Un film emoționant și plin de surprize.

Data lansării: 2022

Acestea sunt câteva dintre cele mai așteptate filme Netflix ale anului 2022, însă lista poate fi mult mai lungă, plină de titluri fascinante din toate categoriile de filme – aventură, dramă, romance, thriller și horror -, în funcție de gusturile fiecărui cinefil în parte! Filme netflix 2022