Filme noi si bune in martie 2020 pe care le puteti vedea la Cinema sau pe Netflix.

Filme noi si bune in martie 2020. Vizionarea de filme bune este o activitate foarte des intalnita la tinerii din ziua de astazi, iar aceasta tendinta este in crestere. incepand cu Martie 2020, vom face in fiecare luna cate un top al celor mai bune filme pe luni, filme noi si bune pe care le puteti vedea la cinema, dar vom vorbi si despre unele pe care le puteti vedea pe Netflix.

Pentru ca un procent foarte mare dintre cititorii nostri vizionarea filme si seriale, acest articol sper sa fie pe gustul tuturor. Va asteptam cu comentarii si sugestii la rubrica de comentarii, acest articol va fi actualizat constant in acesta luna aceasta si orice propunere ne va fi de folos.

Filme noi si bune in martie 2020

The Invisible

Tradus: Omul invizibil, premiera in Romania: 28.02.2020

Chiar daca vorbim despre un film ce are premiera, chiar astazi, ei bine, va rula in cinema cu siguranta pana aparoape de sfarsitul lunii martie, veti vedea de asemenea mai multe filme ce au premiera in februarie.

Despre „The invisibile” am mai vorbit pe acest site, este unul dintre cele mai asteptate filme ale mele din acest an, mai ales cand vine vorba de categoria horror, are o distributie minunata, iar povestea este legata de o tanara ce vrea sa scape de un om de stiinta, filmul este bagat la mai multe genuri, precum SF, Mister, Drama, Horror, deci le are aproape pe toate.

Urma

Premiera in Romania: 06.03.2020

Dupa cum ati vazut, nu a mai avut rost sa vorbesc despre traducerea acestui film pentru ca este unul romanesc, pentru fanii filmelor romanesti acesta este unul ideal de vazut in Martie 2020, dar cu siguranta vom avea si altele.

Filmul este drama, si nu este recomandat persoanelor sub 15 ani, in acesta este vorba despre Anton, un pianist ce a disparut. Vom vedea politia va incerca sa il gaseasca si daca va reusi sa faca acest lucru. Cu siguranta va fi un film foarte bun, pentru mai multe detalii urmariti trailerul de mai jos.

Onward

Traducere: Tot înainte – Premiera: 06.03.2020

Daca iti plac filmele de animatie iti recomandam sa incepi luna mergand la „Tot inainte”, este un film pentru copii in general, dar se poate vedea impreuna cu familia. In film este vorba despre magie, si despre cum doi frati ce sunt elfi pornesc intr-o calatorie in luma pentru a afla daca mai exista magie.

Little Joe

Traducere: Micul Joe – Premiera in Romania: 06.03.2020

Cu un premiu şi o nominalizare Cannes, acest film este deja pe lista multora dintre noi, insa daca nu ai auzit de acesta si iti plac genurile Dramă, Horror, Mister si SF ei bine mergi pe un film premiat, este adevarat ca pe IMDB acest film nu prea este apreciat de catre critici si public, insa tu esti cel ce decide daca vrea sau nu sa vada acest film.

The Call of the Wild

Traducere: Chemarea străbunilor – Premiera in Romania: 28.02.2020

In incheiere va las cu acest film de familie, nu este animatie, acesta fiind bagat la categoria familie, aventura si drama. Filmul este adaptare dupa o carte de Jack London cu acelasi nume si spune povestea unui caine domestic si iubitor care a fost indepartat de casa, din California tocmai in Alaska, cum va decurge actiunea vom vedea in curand. Pana atunci puteti vedea trailerul de mai jos.

Filme noi si bune in martie 2020 – Cam acestea sunt recomandarile temporare din luna martie, voi actualiza aceasta lista saptamanal, sper sa va fie de ajutor! Nu uitati ca un share, un like la pagina de facebook si un comentariu pe acest site ne ajuta enorm!

