Poate mulți dintre noi găsesc genul SF (science-fiction) mult prea neconvingător, inaccesibil și deseori chiar plictisitor. Însă există ceva la această categorie de filme care cu siguranță stârnește interesul fiecăruia dintre noi: de cele mai multe ori, ideile și intrigile sunt interesante, misterioase și te fac să îți pui întrebări. Stârnesc curiozitatea și dorința de cunoaștere – iar, pentru unii, chiar și plăcerea de a inventa noi teorii ale conspirației.

Iată câteva dintre cele mai așteptate filme SF (science-fiction) ale anului 2022:

The Superdeep

Cel mai mare proiect de forajare în scoarța terestră, Kola Superdeep Borehole, reușește să atingă adâncimi de până la șapte mile sub suprafață, însă dincolo de acestea echipa raportează niște sunete inexplicabile asemănătoare țipetelor și gemetelor unor oameni, iar proiectul este închis. Însă când o echipă de oameni de știință și personal militar își propune să descopere sursa acestor sunete ciudate, ajung să descopere că, de fapt, stau față în față cu cea mai mare amenințare cu care s-a confruntat omenirea.

Data lansării: 4 ianuarie 2022

Avatar II

Fără îndoială, Avatar II este unul dintre cele mai așteptate filme dintotdeauna, pur și simplu din cauza faptului că producția sa a durat aproape doisprezece ani. Având în vedere că primul film a fost un blockbuster colosal, doborând numeroase recorduri mondiale (filmul cu cele mai mari încasări pe plan mondial din toate timpurile), cu siguranță fanii abia se mai pot abține înainte să aibă parte de continuarea promisă.

Data lansării: 16 decembrie 2022

The Matrix Ressurections

A trecut ceva timp de la ultimul film Matrix care a fost în 2003. Cu siguranță, fanii seriei se așteaptă la ceva de-a dreptul bun, iar regizorii și scenariștii știu asta. Senzații cyberpunk, tehnologii derutante și confuze, situații nemaipomenite, nave de o tehnologie ieșită din comun și mult, mult suprarealism SF – într-adevăr, combinația perfectă a unui film de calitate superioară!

Data lansării: 22 decembrie 2021

Jurassic World: Dominion

Fanii seriei Jurassic Park au fost în culmea extazului odată cu anunțul producției acestui film. Și mai mulți dinozauri fioroși, și mai mult pericol, și mai multă acțiune, și mai multă tensiune. Totul în lumea pierdută și fascinantă a dinozaurilor și a creaturilor înaripate, unde pericolul pândește la orice pas; așa că mai bine e să fii pregătit în orice moment, dacă nu vrei să ajungi mic-dejun pentru fioroșii dinozauri!

Data lansării: 10 iunie 2022

Transformers: Rise Of The Beasts

Seria marca Paramount a extratereștrilor deghizați în roboți și-a cam pierdut din popularitate, însă sperăm că de data aceasta lucrurile vor fi puțin mai diferite, dată fiind nemulțumirea privitoare la Transformers: The Last Knight (2017) pe care fanii nu au putut să nu o manifeste la scurt timp după apariția filmului. Cu toate acestea, studioul are încă în stadiu de dezvoltare alte trei pelicule epice marca Transformers. Poate, de data aceasta, reușesc să dea lovitura!

Data lansării: 24 iunie 2022

Moonfall

În Moonfall, intriga este asigurată de faptul că o forță misterioasă reușește să scoată luna de pe orbita ei în jurul Pământului trimițând-o într-o cădere liberă către Pământ. Când lumea este în pragul unei coliziuni inevitabile și a anihilării, directorul NASA și fostul astronaut Jo Fowler este convinsă că deține secretul pentru a salva omenirea. Cu toate acestea, doar un astronaut și un teoretician al conspirației sunt cei care îi dau crezare și, împreună, se hotărăsc să plece într-o misiune imposibillă de ultimă oră în spațiu, lăsând în urmă pe toți cei pe care îi iubesc, doar pentru a afla că Luna noastră nu este, de fapt, ceea ce credem. Un film cu eroi improbabili, plini de curaj și devotați unei cauze nobile!

Data lansării: 4 februarie 2022

Sonic The Hedgehog (II)

După răsunătorul succees al filmului din 2020, articiul extraterestru albastru Sonic se reîntoarce pe marile ecrane, fără ca măcar să aibă timp să se relaxeze în noul său cămin de pe Pământ. De data aceasta, Dr. Eggman se întoarce din exil cu un nou prieten – Knuckles. Sonic și cel mai bun prieten al său, Tails, vor trebui să-i înfrunte pe Robotnik și Knuckles înainte ca aceștia să obțină piatra magică a haosului.

Data lansării: 8 aprilie 2022

Eternals

Acțiunea din Eternals începe cu milioane de ani în urmă, atunci când ființele cosmice cunoscute sub numele de Celestiali au început să facă experimente genetice pe oameni, creând ființe cu puteri supranaturale și nebănuite, aproape nemuritoare, dar și eșecuri care s-au soldat prin crearea monstruoaselor ființe cunoscute sub numele de Devianți. De atunci, cele două tagme au început să se lupte una împotriva celeilalte într-o încercare continuă de a restabili pacea și echilibrul în lume, confundându-se printre oameni și vânându-se reciproc. Un film cu zei, muritori și puteri dintre cele mai interesante, cu aer mitologic și personaje memorabile.

Data lansării: 12 ianuarie 2022

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

FANTASTIC BEASTS: THE SECRETS OF DUMBLEDORE Copyright: © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved Photo Credit: Jaap Buitendijk Caption: (L-R) JESSICA WILLIAMS as Eulalie “Lally” Hicks, CALLUM TURNER as Theseus Scamander, JUDE LAW as Albus Dumbledore, FIONNA GLASCOTT as Minerva McGonagall, DAN FOGLER as Jacob Kowalski and EDDIE REDMAYNE as Newt Scamander in Warner Bros. Pictures’ fantasy adventure „FANTASTIC BEASTS: THE SECRETS OF DUMBLEDORE,” a Warner Bros. Pictures release.

Eruditul profesor Albus Dumbledore știe că puternicul vrăjitor al întunericului Gellert Grindelwald nu pierde niciun minut în încercarea sa de a prelua controlul asupra lumii vrăjitorilor. Neputând să îl oprească singur, îi încredințează „magizoolgului” Newt Scamander misiunea de a conduce o echipă îndrăzneață de vrăjitori și vrăjitoare într-o misiune periculoasă, în care se întâlnesc cu creaturi bizare, periculoase și se ciocnesc cu legiunea de adepți ai lui Grindewalt. Dar când însăși lumea vrăjitorilor este în joc, poate Dumbledore să rămână singur în acest întuneric din ce în ce mai dens?

Data lansării: 15 aprilie 2022

Lightyear

Da, întocmai: nu ne vom sătura niciodată de Toy Story. Încă din 1995, de la primul lung-metraj marca Pixar legat de aventurile jucăriilor din dormitorul lui Andy, ne-am îndrăgostit cu toții de această serie de filme. Ei bine, de data aceasta Buzz își obține propriul său film spin-off, prin care vom afla povestea de viață a acestuia, de la cum a început să fie pilot până la cel mai bun Space Ranger pe care îl cunoaștem cu toții. De data aceasta, vocea personajului îi aparținelui Chris Evans, nu lui Tim Allen. O lumină cu totul și cu totul nouă!

Data lansării: 17 iunie 2022

O mulțime de filme SF (science-fiction) de văzut cu întreaga familie, regizate în așa fel încât să vă stimuleze imaginația și ideea de noutate. Iar acestea sunt doar câteva dintre cele mai așteptate filme SF ale anului 2022, fiindcă se anunță și alte apariții așteptate, mai ales, de fanii acestui gen de filme.