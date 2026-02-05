Fast Forever, finalul oficial al francizei Fast and Furious, confirmat pentru 2028

Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii Fast and Furious. Universal Pictures a confirmat titlul și data lansării ultimului film din seria principală, care va ajunge în cinematografe în 2028.

Seria Fast and Furious rămâne una dintre cele mai longevive și profitabile francize din cinematografie. Lansat în 2002, primul film a deschis drumul unui univers care a ajuns la zece producții principale și un spin-off.

Succesul comercial a transformat franciza într-un pilon pentru Universal Pictures, iar planurile inițiale vizau un final împărțit în trei părți. Ulterior, studioul a decis să încheie seria principală cu un al doilea film final, urmat de extinderea universului prin producții derivate.

După mai multe amânări, de la vara lui 2026 la aprilie 2027, anunțul oficial a fost făcut. Ultimul capitol se va intitula Fast Forever și are programată lansarea în cinematografe în 2028.

Confirmarea a venit printr-un mesaj publicat de Vin Diesel, starul și producătorul seriei. Acesta a anunțat că disputele dintre el și studio au fost soluționate, iar proiectul a primit undă verde pentru producție. Mesajul a subliniat ideea de moștenire și continuitate care definește franciza.

În ultimele săptămâni, a apărut și informația că Cristiano Ronaldo va avea o apariție scurtă în film. Odată cu dezvăluirea titlului oficial și a datei de lansare, este de așteptat ca filmările să înceapă în perioada următoare.

Fast Forever va marca finalul seriei principale Fast and Furious și va ajunge în cinematografe pe 17 martie 2028.