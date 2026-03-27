10 filme de văzut în aprilie 2026: de la biografia lui Michael Jackson la noul Super Mario

Luna aprilie aduce pe marile ecrane producții pentru orice tip de cinefil. Noul film Super Mario, Mumia regizată de Lee Cronin, o comedie romantică cu Robert Pattinson și Zendaya sau biografia lui Michael Jackson sunt câteva dintre titlurile care vor atrage publicul în cinematografe. Programul include blockbustere cu potențial comercial ridicat, drame de autor și filme de gen pentru pasionații de horror sau thriller.

1. Super Mario Galaxia: Filmul (The Super Mario Galaxy Movie)

Continuarea filmului Super Mario Bros. din 2023, care a avut un succes masiv la box-office, deschide luna aprilie.

Gen: Animație, Aventură, Muzical

Regizori: Aaron Horvath și Michael Jelenic

Voci: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Charlie Day, Brie Larson, Donald Glover, Benny Safdie

Data lansării: 1 aprilie, în cinematografe

Mario, Luigi și prietenii lor părăsesc Regatul Ciupercilor pentru o aventură intergalactică. Echipa traversează diferite planete, întâlnește personaje noi și se confruntă cu un plan care amenință echilibrul universului. Rosalina (Brie Larson) și Yoshi (Donald Glover) se alătură grupului, în timp ce Bowser și Bowser Jr. (Benny Safdie) încearcă să preia controlul. Obstacolele și alianțele întâlnite pe parcurs îi obligă pe eroi să colaboreze împotriva unei amenințări mult mai mari decât orice au întâmpinat până acum.

2. Timur: Ascensiunea cuceritorului (Tamerlane: Rise of the Last Conqueror)

Pasionații de povești istorice pot urmări această coproducție internațională despre unul dintre cei mai mari strategi militari din istorie.

Gen: Istoric, Acțiune, Aventură

Regizor: Jacob Schwarz

Distribuție: Christian Mortensen, Mahesh Jadu, Yulduz Rajabova

Data lansării: 2 aprilie, în cinematografe

Filmul prezintă viața epică a lui Timur, care s-a ridicat din stepele aspre ale Asiei Centrale pentru a deveni unul dintre cele mai mari genii militare din istorie. Povestea este țesută din intrigi politice, bătălii sângeroase și ambiția de a construi un imperiu. Moștenirea lui Amir Timur este puțin cunoscută în Occident, iar această producție încearcă să aducă în lumină povestea unui conducător care a lăsat o amprentă ce se simte și astăzi, la peste cinci secole distanță.

3. Drama (The Drama)

Reunirea a două nume mari, Robert Pattinson și Zendaya, într-o producție semnată de Kristoffer Borgli, regizorul filmelor Sick of Myself și Dream Scenario, face din Drama unul dintre titlurile de urmărit în aprilie.

Gen: Comedie romantică, Dramă

Regizor: Kristoffer Borgli

Distribuție: Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim, Mamoudou Athie

Data lansării: 3 aprilie, în cinematografe

Emma Harwood (Zendaya), o angajată la o librărie din Louisiana, și Charlie Thompson (Pattinson), directorul unui muzeu londonez, formează un cuplu fericit de logodiți. Cu câteva zile înainte de nuntă, un adevăr neașteptat iese la iveală și pune la încercare relația lor. O poveste construită pe dragoste și încredere se transformă într-o călătorie emoțională cu accente de comedie neagră atunci când cei doi se confruntă cu această revelație. Producția A24 promite o abordare provocatoare, specifică stilului lui Borgli.

4. Tu, eu și Toscana (You, Me & Tuscany)

O comedie romantică cu decor italian care aduce împreună două staruri în creștere din Hollywood.

Gen: Comedie romantică

Regizor: Kat Coiro

Distribuție: Halle Bailey, Regé-Jean Page, Isabella Ferrari, Aziza Scott, Nia Vardalos

Data lansării: 10 aprilie, în cinematografe

Anna (Halle Bailey) este o tânără care și-a abandonat visul de a deveni bucătar și acum trece printr-o perioadă dificilă. După ce își pierde atât slujba, cât și locuința, o întâlnire întâmplătoare cu Matteo, un italian care are o vilă goală în Toscana, o inspiră să plece în Italia. Planul de a sta o singură noapte fără permisiune se complică atunci când mama lui Matteo apare pe neașteptate, iar Anna se preface că este logodnica fiului ei. Situația devine și mai complicată când îl întâlnește pe Michael (Regé-Jean Page), vărul lui Matteo.

5. Mumia lui Lee Cronin (Lee Cronin’s The Mummy)

O nouă viziune asupra francizei clasice, semnată de regizorul apreciat pentru Evil Dead Rise.

Gen: Horror

Regizor: Lee Cronin

Distribuție: Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy, Verónica Falcón, Natalie Grace

Data lansării: 17 aprilie, în cinematografe

Povestea urmărește un jurnalist a cărui fiică dispărută revine misterios după opt ani. Ceea ce ar fi trebuit să fie o reuniune de familie fericită se transformă rapid într-un coșmar. Lee Cronin aduce o viziune întunecată și originală universului mumiilor. Filmul a primit rating R pentru conținut violent intens și gore. Cronin a declarat că producția este influențată de Poltergeist și Se7en.

6. Mother Mary

Pentru cei care preferă cinematografia de autor, Mother Mary se anunță drept una dintre cele mai interesante premiere ale lunii.

Gen: Dramă, Muzică, Thriller

Regizor: David Lowery

Distribuție: Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer, Kaia Gerber, FKA Twigs

Data lansării: 17 aprilie, în cinematografe

Mother Mary este o vedetă pop celebră aflată în pragul unui comeback major. Rănile vechi ies la suprafață când se reunește cu Sam Anselm (Michaela Coel), fosta ei prietenă apropiată și creatoare de costume, în ajunul spectacolului de revenire. Filmul include muzică originală compusă de Charli XCX, Jack Antonoff și FKA Twigs. Producția A24, regizată de David Lowery (The Green Knight, A Ghost Story), este descrisă ca un „melodram pop epic” cu accente oculte.

7. 4 Kids Walk Into a Bank

O comedie neagră despre un jaf neobișnuit, cu Liam Neeson într-un rol diferit de cele la care ne-a obișnuit.

Gen: Comedie, Crimă

Regizor: Frankie Shaw

Distribuție: Liam Neeson, Talia Ryder, Whitney Peak, Jack Dylan Grazer, Teresa Palmer

Data lansării: 17 aprilie, în cinematografe

Când mama ei moare, Paige rămâne în grija bunicului Danny (Liam Neeson), un fost hoț care încearcă să ducă o viață cinstită. Dar trecutul îl ajunge din urmă când un grup de criminali apare la ușa lor și îi cere lui Danny să participe la un ultim jaf. Paige se confruntă cu o decizie dificilă: să-și lase bunicul să revină la vechile obiceiuri sau să-și adune cei trei prieteni de 12 ani pentru a face treaba înaintea criminalilor. Filmul este adaptat după romanul grafic omonim.

8. Fuze

Un thriller de acțiune cu o distribuție de actori cunoscuți, care a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Toronto în 2025.

Gen: Acțiune, Crimă, Thriller

Regizor: David Mackenzie

Distribuție: Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Sam Worthington, Gugu Mbatha-Raw

Data lansării: 24 aprilie, în cinematografe (SUA)

În centrul Londrei, pe un șantier aglomerat, este descoperită o bombă neexplodată din Al Doilea Război Mondial. Armata și poliția încep o cursă contra cronometru pentru evacuarea în masă a zonei, în timp ce haosul pune stăpânire pe oraș. În paralel, o bandă de hoți profită de confuzie pentru a pune la cale un jaf elaborat. Filmul combină tensiunea unei situații de criză cu intrigile unui heist movie.

9. Michael

Biografia lui Michael Jackson este una dintre cele mai așteptate producții ale anului.

Gen: Biografie, Dramă

Regizor: Antoine Fuqua

Distribuție: Jaafar Jackson, Colman Domingo, Miles Teller, Nia Long, Laura Harrier, Larenz Tate

Data lansării: 24 aprilie, în cinematografe

Antoine Fuqua, cunoscut pentru Training Day și seria The Equalizer, semnează regia acestei producții. Michael Jackson este interpretat de nepotul său, Jaafar Jackson, care aduce pe ecran povestea superstarului de la copilărie până în perioada de glorie. Filmul explorează perioada grupului Jackson 5, relația dificilă cu tatăl său Joe Jackson (interpretat de Colman Domingo) și anii de succes ai artistului. Trailerul a fost vizualizat de peste 116 milioane de ori în primele 24 de ore, depășind orice alt trailer pentru un film biografic muzical.

10. Apex

Cel mai notabil film care va ajunge pe Netflix în aprilie este Apex, un thriller cu elemente de acțiune în care protagonista este interpretată de Charlize Theron.

Gen: Acțiune, Thriller

Regizor: Baltasar Kormákur

Distribuție: Charlize Theron, Taron Egerton, Eric Bana

Data lansării: 24 aprilie, pe Netflix

Sasha (Theron) pleacă într-o aventură solo în sălbăticia australiană pentru a-și depăși o perioadă de doliu. Planurile i se schimbă radical când devine ținta unui psihopat nemilos (Egerton). Pentru a supraviețui, Sasha trebuie să lupte simultan cu un ucigaș și cu condițiile dure ale naturii. Filmările au avut loc în New South Wales, inclusiv în Munții Albaștri, iar Theron a realizat multe dintre cascadorii singură, pregătindu-se cu alpinista profesionistă Beth Rodden.