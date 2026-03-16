Oscar 2026: cine a câștigat și cum s-au împărțit marile trofee ale serii

A 98-a ediție a Premiilor Oscar a avut loc la Dolby Theatre din Los Angeles, cu Conan O’Brien în rol de gazdă. Gala a avut un palmares destul de echilibrat, fără un singur film care să acapareze complet seara. One Battle After Another a plecat cu trofeul cel mare, dar Sinners și Frankenstein au avut și ele o prezență puternică în lista finală a câștigătorilor.

One Battle After Another a luat premiul cel mare

Marele câștigător al serii a fost One Battle After Another, desemnat cel mai bun film. În același timp, Paul Thomas Anderson a câștigat premiul pentru regie, iar producția a mai fost recompensată pentru montaj, scenariu adaptat și casting. Sean Penn a completat seara filmului cu Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Filmul stă bine și în reacțiile publicului. La momentul redactării, One Battle After Another are nota 7,7 pe IMDb, un semn clar că succesul lui nu s-a limitat doar la sezonul de premii. E genul de titlu care a prins și la Academie, și la spectatorii care urmăresc atent lansările importante ale anului.

Jessie Buckley și Michael B. Jordan au câștigat premiile principale de actorie

La interpretare, Oscarul pentru cea mai bună actriță a mers la Jessie Buckley pentru Hamnet, iar premiul pentru cel mai bun actor a fost câștigat de Michael B. Jordan pentru Sinners. La categoriile secundare, Sean Penn a fost premiat pentru One Battle After Another, iar Amy Madigan pentru Weapons.

Și aici se vede o legătură clară cu reacția publicului. Hamnet are nota 7,9 pe IMDb, în timp ce Sinners este evaluat la 7,5. Pentru două filme care au livrat performanțele principale ale serii, scorurile arată că nu vorbim doar despre favoriți de industrie, ci și despre producții care au rezonat cu publicul.

Sinners a avut una dintre cele mai puternice seri

Deși nu a luat premiul pentru cel mai bun film, Sinners a ieșit din gală cu un bilanț solid. Filmul a câștigat la scenariu original, coloană sonoră originală și imagine, pe lângă Oscarul primit de Michael B. Jordan la categoria principală de actorie.

E, de fapt, unul dintre titlurile care au stat constant în centrul discuțiilor din acest sezon. Nota de 7,5 pe IMDb și volumul mare de interes din jurul filmului îl păstrează în zona producțiilor care au contat serios și pentru public, nu doar pentru votanții Academiei.

Frankenstein a dominat categoriile vizuale

Frankenstein a fost filmul care a controlat clar partea de imagine și design. A câștigat Oscarurile pentru costume, design de producție și machiaj și coafură, trei premii care spun direct cât de bine a funcționat construcția sa vizuală.

Și aici apare o confirmare importantă din partea publicului. Frankenstein are nota 7,4 pe IMDb, ceea ce îl ține foarte aproape de celelalte filme mari ale serii. Nu a fost neapărat filmul care a mers după premiile principale, dar a devenit unul dintre titlurile care au impus stilul vizual al acestei ediții.

F1 și animația au ieșit și ele în față

La categoria sunet, Oscarul a mers către F1. Filmul are în prezent nota 7,6 pe IMDb, suficient cât să arate că a funcționat bine și ca spectacol pentru public, nu doar ca exercițiu tehnic premiat de Academie.

În animație, KPop Demon Hunters a bifat o dublă importantă. A câștigat premiul pentru cel mai bun lungmetraj de animație, iar piesa Golden din același film a fost desemnată cel mai bun cântec original. Și aici reacția publicului a fost bună, filmul având nota 7,5 pe IMDb. Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj de animație a revenit producției The Girl Who Cried Pearls.

Documentarul, filmul internațional și surpriza de la scurtmetraj

La documentar, trofeul pentru lungmetraj a mers către Mr. Nobody Against Putin, iar All the Empty Rooms a câștigat la scurtmetraj documentar. La film internațional s-a impus Sentimental Value, din Norvegia.

Una dintre situațiile rare ale serii a apărut la scurtmetraj live-action, unde premiul a fost împărțit între The Singers și Two People Exchanging Saliva. Lista finală de câștigători arată o ediție în care trofeele s-au distribuit destul de clar între filmul mare al serii, filmele puternice din zonele creative și producțiile care au excelat tehnic.

Oscarurile din 2026 au desenat astfel o hartă simplă a sezonului. One Battle After Another a luat marile trofee, Sinners a fost foarte puternic în categoriile creative și de interpretare, iar Frankenstein a câștigat teren clar în zona tehnică și vizuală. Nu a fost o gală dominată de un singur nume, ci una în care câteva filme mari și-au împărțit foarte clar greutatea.

Lista completă a câștigătorilor