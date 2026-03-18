Primul trailer pentru Dune 3 a fost lansat înaintea premierei din 18 decembrie

Primul trailer pentru Dune 3 a fost lansat, iar campania de promovare pentru noul film a intrat deja într-o etapă importantă. Producția va încheia trilogia Dune semnată de Denis Villeneuve și este prezentată drept finalul unei povești construite la scară mare.

Filmul va ajunge în cinematografe pe 18 decembrie. Lansarea va include și proiecții în săli IMAX, detaliu care confirmă ambiția vizuală a unei producții gândite pentru ecran mare. Dune 3 se numără printre titlurile așteptate ale anului, iar apariția primului trailer amplifică interesul din jurul proiectului.

La început, filmul a fost anunțat sub numele Dune: Messiah. Ulterior, titlul a fost schimbat, iar proiectul a fost repoziționat ca Dune 3. Schimbarea arată că noul film nu se va opri la adaptarea strictă a celei de-a doua cărți, ci va funcționa ca încheiere a trilogiei cinematografice dezvoltate de Villeneuve.

Motivul principal al acestei schimbări ține de direcția poveștii. Denis Villeneuve nu va folosi doar material din Dune: Messiah, ci și elemente importante din Children of Dune pentru a duce trilogia la capăt. Astfel, Dune 3 este construit ca un final care îmbină repere din mai multe volume ale seriei.

Punctul de plecare al poveștii rămâne esențial pentru ceea ce urmează pe ecran. Dune: Messiah are loc la aproximativ 12 ani după prima carte, într-o perioadă în care Paul Atreides domnește ca împărat. Nu este clar cât de fidel va urma filmul această structură, însă se știe deja că Dune 3 va include un salt temporal semnificativ.

Acest detaliu schimbă și așteptările legate de tonul filmului. Un asemenea salt în timp mută personajele într-o nouă etapă și deschide calea pentru un conflict diferit de cel din producțiile anterioare. În cazul lui Dune 3, această decizie pare să susțină ideea unui final amplu pentru întreaga trilogie.

Distribuția principală reunește nume deja asociate cu succesul filmelor anterioare. Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa și Anya Taylor-Joy revin în rolurile lor. Continuitatea distribuției păstrează legătura directă cu cele două filme lansate până acum.

Cea mai importantă noutate din distribuție este venirea lui Robert Pattinson. El este prezentat drept cea mai semnificativă adăugare pentru al treilea film, ceea ce îl transformă într-unul dintre numele urmărite cu interes înainte de premieră. Deocamdată, accentul rămâne pe trailerul proaspăt lansat și pe pregătirea publicului pentru debutul din decembrie.

Prin acest prim material de promovare, Warner Bros. conturează direcția unui film care vrea să ofere o încheiere puternică trilogiei lui Denis Villeneuve. Cu premiera stabilită pentru 18 decembrie, cu revenirea distribuției principale și cu o poveste care combină Dune: Messiah și Children of Dune, Dune 3 intră oficial în linie dreaptă spre lansare.