Filmul Avatar: The Way of Water va dura peste trei ore. James Cameron explică de ce

Recent, a fost dezvăluită durata filmului „Avatar: The Way of Water”, continuarea lungmetrajului de mare succes din 2009. Acesta va avea 3 ore și 10 minute, un timp de rulare surprinzător de lung, despre care a vorbit chiar și James Cameron însuși, declarând:

Scopul este de a spune o poveste plină de emoție. În noul film, totul este împins mai departe, atât în ceea ce privește personajele și povestea, cât și în ceea ce privesc emoțiile. În primul film nu am vorbit prea mult despre emoții și relații, iar în cel de-al doilea am încercat să compensăm acest lucru. Și este un film lung, pentru că sunt o mulțime de personaje. Există o poveste mai amplă care trebuie prezentată.

Cu ceva timp în urmă, regizorul a dezvăluit că a petrecut mult timp gândindu-se la povestea ideală pe care să o scrie pentru această continuare, menționând:

Când am început să lucrăm la Avatar 2, le-am spus scenariștilor mei că nu putem scrie nimic până nu înțelegem de ce primul film a funcționat bine. Trebuia să ne dăm seama ce l-a făcut să aibă succes. Fiecare film funcționează pe mai multe niveluri: cel mai evident ține de personaje, situațiile lor și modul în care s-au rezolvat acele intrigi. Apoi, există un al doilea nivel care se bazează mai mult pe teme. Dar Avatar s-a adresat spectatorilor și în subconștient. Cu toate acestea, am scris un scenariu întreg pentru continuarea filmului și mi-am dat seama rapid că nu a atins acel al treilea nivel de succes pe care l-am dorit inițial. Așa că am renunțat la tot și am început de la zero – ceea ce a durat aproximativ un an

La mai bine de un deceniu de la evenimentele din primul film Avatar, cel de-al doilea începe să spună povestea familiei Sully și a luptei lor pentru a rămâne în viață. Regizat de James Cameron și produs de Cameron și Jon Landau, filmul îi are în distribuție pe Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco , Jemaine Clement și Kate Winslet.

Cameron a declarat că dacă franciza Avatar va continua sau nu va depinde în mare măsură de rezultatele viitoare ale box office-ului.

