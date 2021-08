Anunțat la începutul anului trecut, anime-ul The Witcher, The Witcher: Nightmare of the Wolf a fost lansat online pe Netflix.

Așteptarea pentru The Witcher: Nightmare of the Wolf, filmul anime al The Witcher, care a devenit una dintre cele mai populare mărci din ultima perioadă, s-a încheiat.

The Witcher: Nightmare of the Wolf este online

Filmul anime, pe care îl puteți găsi acum pe Netflix, are o oră și 21 de minute. Filmul este regizat de Kwang IlHan, iar distribuția vocală ii include pe Theo James, Graham McTavish, Lara Pulver, Mary McDonnell, Tom Canton și Matthew Yang King.

Extinzând lumea extraordinară a lui „The Witcher”, acest anime revine la începutul poveștii și urmărește aventurile mentorului lui Geralt, Vesemir. Cu ani înainte de apariția lui Geralt, Vesemir este un tânăr vrăjitor arogant care pentru a părăsit sărăcia și a ucis monștrii pentru bani. Dar când un monstru nou ciudat începe să terorizeze un regat în probleme politice, Vesemir se află într-o aventură înspăimântătoare și trebuie să se confrunte cu problemele trecutului său.

Puteți găsi, de asemenea, imaginile personajelor din serie, mai jos.