Final Destination revine pe val: „Bloodlines” deschide drumul pentru Final Destination 7

Succesul „Final Destination: Bloodlines” din luna mai a scos franciza din hibernare și a setat, practic, pista pentru „Final Destination 7”. Producția a primit recenzii mai degrabă pozitive și a mers bine la box office, suficient cât să aprindă din nou lumina verde în culise. Pe scurt: pregătirile pentru următorul film au început.

„De ce acum?” Pentru că formula a funcționat din nou. „Bloodlines” a dovedit că ideea de bază — oameni care păcălesc moartea doar pentru a o întâlni mai târziu în scenarii din ce în ce mai atroce — încă prinde la public. Când publicul validează, studiourile accelerează. Mai ales că „Bloodlines” a fost filmat și lansat relativ repede; dacă urmează același ritm, continuarea n-ar trebui să se lase așteptată mult, chiar dacă deocamdată nu există o dată oficială.

La scenariu revine Lori Evans Taylor, coautoarea „Bloodlines”. Încă nu e clar dacă Guy Busick — celălalt scenarist al filmului precedent — mai intră în joc și nici dacă regizorii Zach Lipovsky și Adam B. Stein vor continua. Indeterminările astea nu sunt neobișnuite: când o franciză se reașază pe picioare, studioul cântărește ce păstrează și ce schimbă, mai ales dacă vrea să repete rețeta fără s-o transforme în copy-paste.

Pe partea de poveste, „Bloodlines” a adus un twist cu iz de moștenire: o tânără cu coșmaruri recurente despre prăbușirea unui turn din anii ’60 descoperă că viziunile sunt, de fapt, o profeție transmisă de la bunica ei — femeia care a prezis dezastrul și a salvat oameni. Când morțile încep să lovească, una câte una, în familie și într-o ordine precisă, cursa contra… Moarte devine personală. Acel amestec de predestinare, puzzle și efect domino e ceea ce publicul asociază cu „Final Destination”, iar „Bloodlines” a bifat casetele esențiale.

Pentru fanii din România, vestea e simplă și bună: universul „Final Destination” respiră din nou. Nu avem (încă) date, distribuție sau echipă confirmată integral, dar semnalul „se lucrează” înseamnă că franșiza nu doar face act de prezență, ci se repoziționează. Din perspectiva consumatorului local de horror, asta înseamnă încă un titlu mainstream care poate sparge rutina dintre blockbustere și producții de nișă.

Pe scurt:

De ce s-a întâmplat: rezultate pozitive la box office + feedback bun = încredere pentru sequel.

rezultate pozitive la box office + feedback bun = încredere pentru sequel. Ce se poate întâmpla: ciclu de producție rapid, pe modelul „Bloodlines”.

ciclu de producție rapid, pe modelul „Bloodlines”. Ce rămâne de urmărit: dacă echipa creativă se păstrează sau se reconfigurează și cum va evolua „regulile” morții în noul film.

Concluzia? „Final Destination 7” nu e doar un zvon aruncat la întâmplare, ci următorul pas logic după „Bloodlines”. Franciza a găsit din nou pulsul, iar dacă studioul confirmă oficial, s-ar putea să avem în curând un nou dans macabru cu destinul — exact genul de spectacol pe care fanii l-au cerut.