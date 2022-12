Au trecut câteva luni tumultoase de la anunțul privind achiziționarea Activision de către Microsoft. Sony a făcut tot posibilul pentru a pune capăt acestei mișcări, Comisia Federală pentru Comerț (FTC) depunând o plângere împotriva achiziției. De atunci, Microsoft a confirmat că Starfield și The Elder Scrolls VI vor fi exclusivități Xbox și PC, dar acum se pare că un al treilea joc, Redfall, ar putea fi, de asemenea, o exclusivitate Xbox.

Exclusivitățile Sony

Sony nu este singura companie care se luptă pentru drepturile de exclusivitate în 2023. Microsoft a răspuns la obiecțiile Sony prin dezvăluirea faptului că jocuri terțe precum Bloodborne, Final Fantasy 7 Remake, Final Fantasy 16 și Silent Hill 2 Remake fac obiectul unor acorduri „de excludere” care vor împiedica aceste titluri să ajungă pe consolele Xbox.

Pentru Silent Hill 2 Remake, se știa anterior că Sony avea o perioadă de exclusivitate de 12 luni. Cu toate acestea, potrivit Microsoft, acest lucru nu va mai fi deloc așa. În cazul Final Fantasy 16, care urmează să fie lansat în vara anului 2023, se știa că Sony avea o perioadă de exclusivitate de șase luni. Acum, se pare că Sony nu are nicio intenție de a lansa jocul pe alte platforme, potrivit Microsoft.

Teama celor de la Sony

Totul se reduce la teama celor de la Sony că, dacă achiziția Activision Blizzard de către Microsoft va avea succes, Call of Duty ar putea deveni o exclusivitate Xbox. Microsoft a oferit deja în repetate rânduri asigurări că popularul FPS va rămâne disponibil pe PS5 timp de cel puțin 10 ani, în cazul în care achiziția va fi finalizată. De asemenea, se vorbește despre faptul că Call of Duty va fi disponibil pe serviciul de abonament PlayStation Plus, însă rămâne de văzut dacă Sony va accepta această înțelegere.