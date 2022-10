Finalul sezonului „House of the Dragon” a fost lansat pe site-urile de torrenting cu două zile înainte de premiera oficială

Finalul sezonului din serialul House of Dragons de la HBO a fost publicat online, cu două zile înainte de premiera oficială, pe site-urile de torrenting. Popularul prequel Game of Thrones era deja destul de popular în rândul celor care care descarcă și partajează conținut ilegal în mediul online, dar faptul că finalul sezonului a fost publicat online, atrage acum și mai multă atenție asupra serialului. Sursa care a publicat fișierele nu este clară; totuși, subtitrările în ebraică ar putea fi un indiciu.

„House of the Dragon” a avut un succes uriaș încă de la debutul său pe HBO, în luna august. Serialul are o medie de zeci de milioane de vizualizări pe episod și a fost imediat populară pe site-urile pirat.

În săptămânile care au urmat lansării lui House of The Dragon, popularitatea acestuia a crescut în rândul descărcărilor piratate de emisiuni TV, iar în prezent este pe cale să devină cea mai populară descărcare neautorizată în acest sens a anului.

Următoarea declarație a fost trimisă la TorrentFreak de către un purtător de cuvânt al HBO ca răspuns pentru evenimentele care au avut loc:

„Suntem conștienți de faptul că cel de-al zecelea episod din House of The Dragon a fost postat pe site-uri ilegale de torrenting. Se pare că acesta provine de la un partener de distribuție din regiunea EMEA.”

„HBO monitorizează agresiv și retrage aceste copii de pe internet. Suntem dezamăgiți de faptul că această acțiune ilegală a perturbat experiența de vizionare a fanilor fideli ai serialului, care vor avea ocazia să vadă o versiune impecabilă a episodului atunci când va avea premiera duminică pe HBO și HBO Max, unde va fi difuzat exclusiv în 4K.”