Dedeman preia Carrefour România într-o tranzacție de 823 de milioane de euro

Grupul francez Carrefour a informat bursa de la Paris că a intrat în negocieri exclusive cu Pavăl Holding pentru vânzarea activităților sale din România. Decizia face parte din revizuirea strategică inițiată la începutul anului 2025.

Pavăl Holding este vehiculul de investiții al familiei Pavăl, proprietara Dedeman, liderul național în domeniul DIY. Valoarea întreprinderii în această tranzacție este de 823 de milioane de euro, potrivit anunțului publicat pe Euronext.

Carrefour România operează o rețea multiformat de 478 de magazine la nivel național. Structura include:

55 de hipermarketuri

191 de supermarketuri

202 magazine de proximitate

30 de magazine discount

În 2024 și 2025, compania a generat vânzări cu TVA inclus de 3,2 miliarde de euro, reprezentând aproximativ 3,5% din vânzările totale ale grupului.

Finalizarea tranzacției depinde de aprobările autorităților de reglementare. Estimarea actuală indică drept termen probabil a doua jumătate a anului 2026.

Interesul pentru achiziție a fost menționat în spațiul public în ultimele luni. Printre companiile indicate s-au numărat Pavăl Holding și grupul polonez Żabka. În decembrie, informațiile privind o posibilă înțelegere au fost negate oficial de reprezentanții Pavăl Holding și Dedeman.

Dragoș Pavăl a declarat că a urmărit constant modelul de business dezvoltat de Carrefour. Ideea reunirii unei oferte extinse de produse într-un singur loc a reprezentat un reper în dezvoltarea Dedeman. El a subliniat și rolul Carrefour România în relația cu producătorii locali și promovarea produselor românești.

Alexandre Bompard, directorul general al Carrefour, a afirmat că vânzarea confirmă progresul revizuirii portofoliului începută în 2025. În ultimele 12 luni, grupul a realizat tranzacții importante, inclusiv achiziția acționarilor minoritari ai Carrefour Brazilia și vânzarea operațiunilor din Italia.

Bompard a mulțumit angajaților din România pentru profesionalism și a transmis că acordul cu Pavăl Holding oferă o oportunitate pentru continuarea dezvoltării companiei.