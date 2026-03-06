Digi accelerează extinderea în Spania și nu vrea să majoreze prețurile

Strategia Digi se bazează pe pachete simple și servicii nelimitate, iar acest model a fost prezentat investitorilor instituționali la Madrid, în contextul pregătirilor pentru listarea operațiunilor din Spania, conform Profit.ro. Conducerea companiei consideră că această abordare reprezintă unul dintre principalele elemente care diferențiază operatorul de alte companii telecom din Europa.

CEO-ul Serghei Bulgac a explicat că avantajul competitiv major al Digi este faptul că aproape toate operațiunile sunt gestionate intern. Compania administrează nu doar rețeaua, ci și serviciile de call-center și procesarea solicitărilor venite din partea clienților. Acest model este descris drept mai rapid și mai eficient, dar și mai apropiat de nevoile consumatorilor.

O altă componentă importantă a strategiei Digi este promovarea pachetelor simple. Modelul a fost implementat în România în urmă cu aproximativ zece ani și s-a bazat pe servicii nelimitate pentru voce, pachete mari de date mobile și servicii de cablu la prețuri accesibile. Potrivit conducerii companiei, structura tarifară simplă reduce confuziile și contribuie la creșterea încrederii clienților.

În discuțiile din piața de capital a fost adus frecvent argumentul că Digi ar putea să își crească veniturile prin majorări de prețuri care ar fi dificil de observat pentru consumatori. Mesajul transmis investitorilor este însă diferit. Serghei Bulgac a declarat clar că operatorul nu intenționează să crească tarifele, notează Profit.ro.

Conducerea companiei susține că marjele de profit sunt deja sănătoase și există spațiu pentru îmbunătățiri în anii următori. România este descrisă drept un „motor de cash”, care poate susține investițiile și dezvoltarea operațiunilor din celelalte piețe în care Digi este prezentă.

Modelul bazat pe pachete simple, servicii nelimitate și relație directă cu clienții este promovat și în alte țări unde compania activează. Echipele din Spania, Portugalia și Belgia sunt încurajate să aplice aceeași strategie, cu așteptări ca rezultatele comerciale să urmeze aceeași dinamică.

În cadrul prezentării de la Madrid, Digi a reafirmat și planurile pentru operațiunile din Spania. Compania pregătește o majorare de capital cuprinsă între 150 și 200 de milioane de euro prin emiterea de noi acțiuni, potrivit Profit.ro. Fondurile vor fi utilizate integral pentru finanțarea planurilor de extindere ale Digi España.

Procesul este susținut de un consorțiu bancar format din Barclays, Santander și UBS, care vor acționa ca coordonatori globali ai operațiunii. Tranzacția beneficiază și de sprijinul Rothschild, iar la nivel secundar vor participa instituții financiare precum BNP Paribas și Citi.

În paralel, conducerea Digi a respins orice posibilitate de vânzare către gigantul telecom Telefónica. Operatorul spaniol ar fi interesat să își consolideze poziția pe piața locală și să obțină acces la piețele în care Digi este prezentă.

Potrivit informațiilor citate de Profit.ro, o eventuală tranzacție ar fi evaluată la aproximativ 3,8 miliarde de euro. În această sumă sunt incluse și datoriile companiei, estimate la peste 1,8 miliarde de euro, precum și o primă de aproximativ 20% față de capitalizarea de piață.

Conducerea Digi respinge însă ferm ideea unei astfel de tranzacții. Serghei Bulgac a declarat că nu există niciun motiv pentru vânzarea companiei și că strategia rămâne orientată către dezvoltarea independentă.

Fereastra estimată pentru listarea operațiunilor din Spania este cuprinsă între sfârșitul lunii aprilie și sfârșitul lunii mai. Conducerea nu exclude posibilitatea includerii unei tranșe dedicate investitorilor de retail, conform Profit.ro.

Digi estimează că veniturile generate pe piața spaniolă vor depăși un miliard de euro până la finalul acestui an. În 2025 acestea au ajuns la 929 de milioane de euro, cu aproximativ 19% mai mult decât în anul precedent.

Pentru a susține ritmul de dezvoltare, compania a anunțat o investiție de 400 de milioane de euro în 2026. Pe termen mediu, planul prevede alocarea a 850 de milioane de euro pentru creștere în perioada 2027–2029.

Obiectivul este extinderea rețelei de fibră optică până la 21 de milioane de gospodării până în 2030. În paralel, Digi intenționează să instaleze până la 10.000 de antene de telefonie mobilă până în 2033.

În prezent, compania deține o cotă de piață de 13% pe segmentul de fibră optică și de 12% pe telefonia mobilă în Spania. În 2025 aceste segmente au crescut cu 2,7 puncte procentuale, respectiv 1,8 puncte procentuale.

Rezultatele din 2025 au adus cifre record pentru operator. Digi a câștigat 1,4 milioane de linii mobile, ajungând la un total de 7,3 milioane. În același timp, numărul clienților de fibră optică a crescut la 2,6 milioane, cu o creștere netă de aproximativ 630.000.

Rețeaua comercială din Spania este formată din peste 2.400 de agenți de vânzări angajați direct, peste 200 de puncte de lucru și mai mult de 75 de magazine operate de companie. Aceste canale generează aproximativ 85% din tranzacțiile comerciale.

Compania s-a prezentat investitorilor drept operatorul cu cea mai rapidă creștere din Spania în ultimele 16 trimestre, inclusiv în ceea ce privește veniturile, potrivit datelor citate de Profit.ro.

Originară din România, compania a devenit cunoscută inițial sub numele RCS&RDS. Digi Communications s-a listat la Bursa de Valori București în 2017 printr-o entitate olandeză.

În primii ani după listare, acțiunile companiei au evoluat modest și au depășit doar ocazional prețul de 40 lei pe acțiune stabilit în oferta publică inițială. Situația s-a schimbat în a doua parte a deceniului, când titlurile au intrat pe un trend ascendent.

Creșterea s-a accelerat la trecerea dintre 2025 și 2026, pe fondul interesului pieței pentru planurile de listare a operațiunilor din Spania. Prețul acțiunilor a ajuns la aproximativ 137 lei, ceea ce ridică capitalizarea bursieră a companiei la aproximativ 13,7 miliarde lei, echivalentul a circa 2,68 miliarde de euro.

Strategia bazată pe tarife simple și prețuri finale fără taxe ascunse rămâne unul dintre elementele centrale ale modelului de business Digi. În timp ce alți operatori telecom au majorat prețurile la începutul anului, Digi le-a menținut neschimbate și a profitat de această diferență competitivă, potrivit publicației spaniole citate de Profit.ro.

Operatorul continuă să câștige clienți și prin portabilitatea numerelor. În ianuarie, Digi a adăugat peste 127.000 de numere portate din alte rețele, cu 15,5% mai mult decât în aceeași lună a anului precedent. Este cel mai bun început de an la acest capitol de la intrarea companiei pe piața spaniolă în 2008.

Portabilitatea netă rămâne de asemenea favorabilă operatorului. Digi a câștigat peste 74.900 de clienți în prima lună a anului 2026, dintre care aproape 56.600 pe segmentul de telefonie mobilă, potrivit datelor citate de Profit.ro.

În paralel, compania continuă pregătirile pentru listarea subsidiarei din Spania. Obiectivul este atragerea a până la 600 de milioane de euro prin vânzarea unui pachet minoritar de acțiuni.

Băncile implicate în procesul de IPO s-au întâlnit deja de două ori cu potențiali investitori. Primele reacții sunt favorabile, iar evaluările preliminare plasează afacerea Digi din Spania la aproximativ 2 miliarde de euro, fără a include datoriile, potrivit Profit.ro.