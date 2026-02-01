Temu și Shein ocolesc România după taxa de 25 de lei pe colet

Introducerea taxei de 25 de lei pe colet extracomunitar a produs efecte inverse celor anticipate. Potrivit Adevarul.ro, statul nu doar că nu a crescut încasările, ci a pierdut sume considerabile. Platforme precum Temu, Shein și Alibaba au mutat importurile din China către state UE fără această taxă, în special Ungaria.

În a doua jumătate a anului 2025, Aeroportul Otopeni procesa peste 7 milioane de colete, cu o valoare cumulată de peste 212 milioane euro. Datele Asociației Comisionarilor în Vamă arată că 99% din aceste volume au fost relocate. Marfa ajunge acum la Budapesta, iar România nu mai încasează nici taxa logistică, nici TVA sau taxe vamale.

Statul estima venituri de 36,8 milioane euro din taxa de 25 de lei. În realitate, pierde aproximativ 100 de milioane euro care ar fi fost colectați prin procedura vamală clasică, doar în semestrul II 2025. Proiecțiile indică o pierdere anuală de circa 700 milioane euro, fără a lua în calcul efectele indirecte asupra economiei locale.

Impactul se vede și în transportul aerian. Mai puține zboruri cargo au adus Aeroportului Otopeni pierderi de peste 2,5 milioane euro din taxe de aterizare și operare. Pe fondul scăderii volumelor, hub-ul logistic românesc își pierde relevanța regională, în timp ce Budapesta câștigă teren accelerat.

Un precedent există și în Italia, unde a fost introdusă o taxă similară, de 2 euro pe colet. Chiar și așa, volumele au scăzut cu 36%, iar zeci de zboruri au fost redirecționate către Belgia, Olanda și Ungaria. Experiența arată că operatorii logistici se adaptează rapid, iar costurile sunt evitate prin schimbarea rutelor.

Rămâne deschisă discuția privind eliminarea taxei în 2026. Datele actuale indică faptul că măsura nu funcționează, iar efectul direct a fost relocarea importurilor, nu creșterea veniturilor. Pentru cumpărători, adaptarea companiilor a însemnat evitarea unei taxe suplimentare care ar fi fost suportată direct la livrare.