Zitec își consolidează poziția în România prin achiziția Equilobe și accelerează extinderea în Europa de Vest

Zitec, lider pe piața de IT și transformare digitală din România, a anunțat achiziția Equilobe, companie românească de tehnologie specializată în dezvoltarea de soluții software complexe. Mișcarea face parte din strategia de extindere internațională a Zitec și vizează consolidarea poziției pe piețele din Europa de Vest.

Equilobe aduce în portofoliu clienți internaționali, în special din Germania și Olanda, piețe mature și competitive. Potrivit lui Alex Lăpușan, CEO și cofondator Zitec, această preluare completează prezența și operațiunile deja existente ale companiei în Europa de Vest și susține direcția de expansiune accelerată.

Un element central al tranzacției este integrarea fondatorilor Equilobe în echipa de management a Zitec. Cătălin Criveteanu și Dan Badea vor asigura continuitatea operațională și vor contribui direct la dezvoltarea noii structuri organizaționale.

Dan Badea va coordona departamentul .NET al Zitec, un pilon tehnologic esențial pentru companie. Cătălin Criveteanu va avea un rol cheie în zona de servicii de consultanță, consolidând oferta strategică pentru clienți.

Fondatorii Equilobe subliniază că parteneriatul se bazează pe o viziune comună asupra serviciilor software. Ei susțin modelul parteneriatelor strategice pe termen lung, orientate către impact real în business-ul clientului, în opoziție cu modelul de „body leasing”. Noua structură le va permite să gestioneze responsabil conturile clienților și să scaleze proiecte complexe, alături de un lider de piață.

Odată cu achiziția, echipa Zitec se extinde cu specialiști Equilobe cu experiență solidă, care acoperă întreg ciclul de viață al produsului. Competențele includ design și UX, engineering și DevOps, elemente esențiale pentru livrarea de proiecte complexe. Integrarea acestor competențe susține strategia Zitec de a atrage expertiză cheie și senioritate în echipă.

Tranzacția face parte dintr-o strategie mai amplă de creștere prin M&A, dezvoltată de Zitec în ultimii ani. Începând cu 2016, compania a integrat echipele și portofoliile Inotec, Cloud Bit, Bright, Symbolic și Under Development Office. Reprezentanții Zitec afirmă că rămân deschiși către alte companii valoroase din România care împărtășesc aceeași viziune pe termen lung.

Prin această achiziție, Zitec își consolidează poziția pe piața locală și își întărește prezența în Europa Centrală și de Vest, mizând pe expertiză tehnică solidă și parteneriate strategice durabile.