Fisa medicala auto nu e doar o formalitate, ci iti poate chiar salva viata! Iata de ce este atat de importanta

Obtinerea permisului de conducere este importanta, insa mai important de atat este siguranta ta si a celor din jurul tau. Din acest motiv, trebuie sa constientizezi impactul pe care fisa medicala auto il are asupra obtinerii dreptului de a conduce un vehicul.

Fisa medicala auto reprezinta un certificat medical care inglobeaza rezultatele mai multor analize. Obiectivul acesteia este de a identifica afectiunile care ar putea contraindica aptitudinea de a conduce autovehicule. Examinarile medicale de acest fel sunt obligatorii atat pentru obtinerea permisului auto, cat si pentru reinnoirea acestuia.

Analizele ce fac obiectul acestui certificat sunt valabile la nivel national, pentru toti solicitantii, atat pentru cei cu domiciliul in Bucuresti, cat si in perimetrul altor judete. Fisa medicala auto are o valabilitate de sase luni de la efectuarea investigatiilor, deoarece acesta este intervalul de valabilitate al examinarilor.

Ce investigatii se realizeaza pentru a obtine fisa medicala auto?

Pentru a putea sa-ti fie eliberat acest certificat, vei fi nevoit sa efectuezi sase examene medicale, in urma carora sa fii sigur ca nu-ti sunt afectate capacitatea de a vedea, auzi sau ca nu esti predispus la accidente care pot fi provocate din cauza sanatatii precare (fizica sau psihica). Iata ce consultatii va trebui sa faci:

Medicina interna;

ORL;

Oftalmologie;

Ortopedie / Chirurgie;

Neurologie;

Psihiatrie.

In plus, in cazul in care suferi de diabet, va trebui sa te prezinti la clinica autorizata pentru eliberarea acestui document cu o scrisoare medicala eliberata de medicul de familie, in care sa fie trecut diagnosticul, tratamentul si recomandarea daca esti apt pentru a conduce (in cazul in care suferi de diabet tip I).

Refuzul eliberarii acestui document nu trebuie privit cu ostilitate, ci, dimpotriva, cu recunostinta, deoarece este un mijloc prin care viata ta, dar si a celor din jurul tau este protejata. Spre exemplu, daca nu ai parcurge acest pas si vederea ta ar fi slaba, riscul producerii unui accident ar fi mult mai mare decat in situatia in care ai avea o vedere buna. In plus, in urma controlului oftalmologic, in cazul in care constati ca nu ai o vedere atat de buna, iti poate fi recomandata corectarea acestui deficit cu ajutorul unor ochelari.

Imagineaza-ti ca nu ai parcurge acest pas si nu ai sti ca suferi de vreo afectiune din cele ce fac obiectul celor inscrise pe fisa medicala auto si te afli in trafic, la o viteza moderata. E noapte, iar vederea ta noaptea este extrem de slaba, iar in fata iti apare, pe neasteptate un caine si… il lovesti.

In acest caz, exista pericolul sa fiti raniti atat tu, cat si cainele, pasagerii din masina pe care o conduci, dar si alti participanti la trafic. In schimb, daca ai fi efectuat examenul medical, ai fi luat la cunostinta aceasta inabilitate, pe care ai fi corectat-o cu ajutorul ochelarilor. Atunci, ai fi putut vedea cainele in timp util, frana si evita acest accident.

Acesta este doar un exemplu si un exercitiu usor de efectuat, insa fiecare specialitate indicata pe fisa medicala are importanta ei, fiind vitala pentru siguranta ta si nu numai.