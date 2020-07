Fitbit: Google se angajeaza sa nu exploateze datele personale ale utilizatorilor

Google se angajeaza sa nu colecteze datele de sanatate ale utilizatorilor FitBit in scopuri pulblicitare. Cu scopul de a calma ingrijorarile expuse de OMS si Comisia Europeana, firma din Mountain View a promis ca nu va exploata informatiile culese de bratarile si ceasurile inteligente.

In noiembrie 2019, Google anunta achiziitonarea FitBit pentru suma de 2,1 miliarde de dolari. Datorita acestei achizitii strategice, firma din Mountain View spera sa ofere un impusl vital ecosistemului Wear OS. Aproape un an mai tarziu, aceasta achizitie nu a fost inca validata. Temandu-se pentru viata privata a utilizatorilor de Fitbit, Comisia Europeana nu a dat unda verde gigantului Google.

Google cauta sa accelereze achizitia Fitbit. In fata numeroaselor critici formulate, Google s-a angajat sa nu colecteze datele de sanatate ale utilizatorilor Fitbit pentru a face publicitate, conform unor informatii oferite de Reuters. Achizitia priveste doar aparatul, nu si datele. Comisia Europeana va examina cererea de achizitie azi, 21 iulie. Pentru a se pronunta, Comisia Europeana trebuie sa efectueze sondaje in randul firmelor concurente, precum si in randul unui numar mare de utilizatori. Cu siguranta vom afla in curand ce raspuns a primit Google din partea Comisiei Europene.