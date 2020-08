Fitbit va lansa trei modele noi de ceasuri inteligente : Versa 3, Inspire 2 si Sense. Daca primele doua reprezinta, inainte de toate, imbunatatiri ale predecesoarelor, Sense este un produs care ataca in mod direct ceasurile inteligente aflate pe piata cu noi senzori biometrici. In special noile modele lansate pe piata, Apple Watch si Galaxy Watch.

In aceasta saptamana, Fitbit a prezentat trei noi produse pentru aceasta toamna: Fitbit Inspire 2, Fitbit Versa 3 si Inspire. Sense se vrea a fi un insotitor virtual, preocupat de sanatatea utilizatorului. Este vorba despre un smartwatch, bineinteles. Este echipat cu mai multi senzori, absenti de pe Versa 3. Scopul este evident acela de a rivaliza cu principalii constructori de pe piata, Apple si Samsung.

Primul senzor este electrocardiograma. La fel ca si Galaxy Watch 3 si Apple Watch Series 4, Fitbit propune si el acum acest senzor. Ceasul include in egala masura un cardiograf (masoara frecventa cardiaca), un oxymetru (masoara nivelul de oxigen din sange), un termometru si un senzor EDA. Acesta din urma masoara activitatea electrodermala, adica pulsatiile bioelectrice care parcurg pielea, in masura sa masoare nivelul de stres. Bateria ofera o autonomie de sase zile si este primul ceas Fitbit care profita de Fitbit Premium, un abonament lansat in august.