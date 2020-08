Fitbit ar trebui sa prezinte zilele urmatoare noile sale smartwatch-uri si bratari inteligente Fitbit Versa 3 si Inspire 2. Constructorul american ar trebui sa prezinte in egala masura un nou smartwatch premium, Fitbit Sense.

In timp ce achizitionarea Fitbit de catre Google inca nu a fost validata, constructorul specializat in ceasuri si in bratari inteligente continua sa isi pregateasca noile produse. Numai putin de trei aparate noi vor fi lansate de Fitbit in curand.

Dupa cum ii spune si numele, Fitbit Versa 3 ar trebui sa fie succesorul lui Versa 2. Ar trebui sa reia un design similar cu acesta, cu o carcasa din plastic. Acelasi lucru este valabil si pentru bratara Inspire 2 care ar trebui sa succeada modelul Fitbit Inspire HR, lansat in martie 2019. Si aici, designul este apropiat de modelul precedent, cu unghiuri rotunjite.

Un nou ceas inteligent Fitbit din gama premium. Insa principala noutate asteptata din aceasta noua colectie de aparate este Fitbit Sense. Este vorba despre un aparat premium dotat cu GPS pentru geolocalizare si cu un microfon pentru a interactiona cu asistentul vocal. Ceasul ar putea sa beneficieze de functia electrocardiograma conform unor zvonuri. Pentru moment, nu se cunosc alte caracteristici tehnice pentru aceste aparate, nici pretul sau data de lansare. Ar putea fi prezentate in cadrul evenimentului virtual IFA Berlin.