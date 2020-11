Formular pe proprie raspundere aplicatie si document pe care il puteti descarca pentru folosire pe timp de noapte. Dupa cum stiti inca de azi noapte de la 00:00 ati avut nevoie de un formular pe proprie raspundere pentru parasirea locuintei unde stati pentru a face anumite activitati, au fost o multime de intrebari si nelamuriri cu privire la acest subiect asa ca voi incerca in acest articol sa va explic pe intelesul tuturor.

Link-uri:

Completarea formularului pe proprie raspundere

La fel ca si in primavara anului 2020, in aceasta toamna va trebuii sa completam un formular, din fericire pana in prezent avem nevoie de acest formular doar pentru deplasari pe timp de noapte si sa speram ca nu vom avea nevoie de el si pe timp de zi.

Pentru o completare corecta a formularului va rugam fiti atenti la urmatoarele lucruri.

Completati corect numele si pronumele din prima casuta.

Adaugati corect data nasteri in formatul exemplu: “04/11/1997”, “04:11:1997”, “04-11-1997” sau “4 noiembrie 1997”.

La punctul 3 vom avea de completat domiciliul, acesta nu trebuie sa fie neaparat cel din buletin daca din anumite motive personale nu locuiti la adresa din actul de identitate, puteti pur si simplu sa completati cu adresa unde locuiti in momentul actual insa aceasta trebuie sa fie neaparat adevarata pentru evitarea anumitor sanctiuni.

Care poate fi motivul deplasarii? Ei bine potrivit informatiilor pe care le avem la indemana, motivul trebuie sa fie unul din cele de mai jos:

deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a

activității profesionale și înapoi deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și

animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale; deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță; urgențe

medicale; deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a

persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de

companie/domestice; deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină; deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; deplasarea pentru realizarea de activități agricole; deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare; îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente necesare

pentru obținerea unor drepturi; participare la programe sau proceduri în centrele de tratament; pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități

care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu; elevii care au domiciliul în zona carantinată și care urmează cursurile unor unități de învățământ din

alte unități administrativ-teritoriale pentru care nu sunt dispuse măsuri de carantină zonală; participarea la evenimente în familie (botez, cununie, inmormântare) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei

rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori

deces al unui membru de familie;

Dupa selectarea unuia dintre motive puteti completa adresa la care doriti sa va deplasati, completati data la care faceti acest lucru si de asemenea semnati declaratia pe propria raspundere.

Aplicatie formular pe proprie raspundere

Aplicatia de proprie raspundere la care avem acces in momentul de fata este un link ce poate fi accesat in browser de pe site-ul sts.ro, practic prin accesarea “formular.sts.ro” veti primi acces la completarea formularului.

Dupa cum veti vedea aplicatia este putin diferita de cea din pdf, nu va faceti griji ambele situatii sunt acceptate, provitit informatiilor primite, pe site-ul sts.ro vom avea doar 5 variante de completat, insa pe documentul lasat pentru descarcare puteti completa mai multe motive, totusi acestea se invart in jurul acelorasi subiecte.

Descarca document formular pe proprie raspundere

Puteti completa si descarca formular in format document pe propria raspundere, acest formular a fost descarcat la randul meu de pe site-ul arenait.ro si publicat pe acest site pentru a ajuta cititorii geeki in gasirea resurselor corecte.