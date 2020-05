Lansarea jocului Fortnite pe dispozitivele Android a fost clar favorabilă Samsung. Datorită unui parteneriat cu această companie, câteva serii de telefoane au permis pre-acces utilizatorilor la joc. Ani de zile, a fost una dintre cele mai ușoare modalități prin care putea-i pune mâne pe el (în cazul dispozitivelor cu Android), deoarece era disponibil în Galaxy Store, însă nu și în Google Play Store (până la începutul anului 2020).

De data aceasta, Epic Games și-a găsit un nou partener, și anume OnePlus, iar ambele companii au anunțat că jocul de tip battle royale, free-to-play, primește suport pentru 90 de cadre pe secundă pe seria OnePlus 8. Acest lucru face ca ultimele telefoane flagship ale marelui brand să fie primele telefoane care acceptă funcția direct din setările Fortnite.

Fortnite on #OnePlus8Series: 90 FPS

Yes, you got that right. We've partnered with @FortniteGame to make 90 FPS available. A new level of smoothness in mobile gaming, and there's no other smartphone that does it. Enjoy. #OnePlusBrings90FPS https://t.co/YUT1MSyLos pic.twitter.com/NfizrxYnHz

— OnePlus (@oneplus) May 26, 2020