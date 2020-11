Forza Horizon 5 va sosi mai devreme decât se aștepta

Forza Horizon 4, în ciuda faptului că a ieșit acum doi ani, datorită actualizării gratuite care a însoțit lansarea Xbox Series X și S este unul dintre acele titluri care vă permit deja să profitați de hardware-ul de nouă generație, chiar dacă totuși superficial. Știm că un nou Forza Motorsport este pe drum, dar nu avem încă anunțuri oficiale despre următorul Horizon.

Cu toate acestea, Jeff Grubb , reporterul VentureBeat care a fost protagonistul zvonurilor din această vară, potrivindu-se cu diferite predicții, în timpul unui episod recent al podcastului PSVG Blog (găsit în SOURCE) a declarat că următorul Forza Horizon – deși nu este încă anunțat – va ajunge înainte de noul Motorsport și, în curând, probabil în cursul anului 2021. Acestea sunt cuvintele lui Grubb:

Noul Forza Motorsport a fost anuntat acum câteva luni, dar cred că următorul Forza Horizon ar putea fi lansat mai devreme, poate în anul următor.

Reamintim că Playground Games, care se ocupă cu dezvoltarea seriei (Turn10 lucrează la Motorsport în schimb), face acum parte din Xbox Game Studios si are multa treaba acolo, probabil dupa terminarea jocurilor in curs am putea vedea un nou Forza Horizon pe piata.

