In Franta comai a fost adoptata o lege prin care platformele de socializare precum Facebook, Twitter sau Instagram trebuie sa stearga in maxim o ora continutul raportat pentru terorism, pedofilie si alte subiecte extremiste, in caz contrar retelele de socializare vor fi amendate.

Acest nou ordin prevede, de asemenea, că aceste platforme trebuie să înlăture conținutul urât care promovează rasismul, discriminarea sexuală, hărțuirea sexuală și insultele agravate în termen de 24 de ore de la notificare.

De asemenea, autoritățile franceze au majorat plafonul amenzii în cazul unei încălcări de la 37.500 de euro la 1,2 milioane de euro. Amenda poate ajunge chiar la 4% din veniturile globale ale companiei unei companii.

Cu toate acestea, legea a atras și critici din partea avocaților de confidențialitate, temându-se că va accelera discursurile libere. La Quadrature du Net, o organizație pentru drepturile digitale, a declarat ca noua lege conferă poliției o putere fără precedent de a decide ce este evaluat ca terorism și poate fi folosită împotriva manifestanților. Organizația a subliniat că poliția poate comanda, de asemenea, ca orice site ce incalca una dintre reguli si nu cenzureaza continutul in maxim 24 de ore, site-ul ar putea fi blocat in Franta.

Într-o declarație, un purtător de cuvânt al Facebook a spus că acest regulament este important pentru a ajuta la combaterea conținutului extremistului:

Mulți ani, lupta împotriva rasismului in online a fost o prioritate pentru Facebook. Avem reguli clare împotriva acesteia și am investit în oameni și tehnologie pentru a-l identifica și elimina mai bine. Regulamentul este important pentru a ajuta la combaterea acestui tip de conținut [extreamist]. Vom lucra îndeaproape cu Conseil Supérieur de l’audiovisuel și cu alte părți interesate pentru punerea în aplicare a acestei legi.

