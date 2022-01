Google Meet a început să facă disponibilă pe scară largă funcția de subtitrări traduse live, care a fost testată anul trecut. Funcția, care este disponibilă pe versiunile web și mobile, este în prezent destul de limitată și poate traduce întâlnirile în patru limbi: franceză, germană, portugheză și spaniolă .

Subtitrările traduse ajută Google să facă apelurile video mai incluzive și mai colaborative, eliminând barierele de competență lingvistică. Când participanții la întâlnire folosesc conținut în limba lor preferată, ajută la echivalarea schimbului de informații, învățarea și colaborarea, făcând întâlnirile dvs. cât mai eficiente pentru toată lumea. se întâmplă.

Pentru a utiliza funcția de subtitrări traduse în Google Meet, subtitrările trebuie mai întâi activate în setări și setate la engleză. Apoi este suficient să selectați limba în care se va face traducerea. Google a anunțat pentru prima dată această funcție la conferința pentru dezvoltatori I/O de anul trecut.

Subtitrările traduse live sunt disponibile pentru clienții Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade și Google Workspace for Education Plus. Poate dura până la 15 zile pentru a vedea această caracteristică care se răspândește treptat .