Secretul unei educatii bune nu sta doar in calitatea predarii, ci si in calitatea mediului in care se preda. La acesta, contribuie din plin mobilierul cu care este dotata unitatea scolara, pentru o atmosfera sigura si completa in sala de clasa.

Cu acest concept in minte, compania Furnissa a pus bazele unei game largi de mobilier scolar. Acesta este dedicat progresului si sigurantei elevilor de toate varstele, pornind de la nevoile celor mai mici dintre elevi, si continuand pana la cei din ciclul liceal. Astfel, cu ajutorul specialistilor in domeniu, compania a realizat piese de mobilier fixe sau reglabile, confortabile si stabile, ideale pentru uz indelungat.

La acest capitol, din portofoliul firmei fac parte bancile si scaunele scolare, catedre si scaune pentru profesori, dulapuri scolare si vestiare, cat si mobilier pentru laboratoare, ateliere tematice si biblioteci. Astfel, Furnissa ofera solutia completa pentru dotarea completa a unei unitati scolare.

Atunci cand vine vorba despre banci scolare, compania pune la dispozitia clientilor sai o gama larga de modele. Regasim, astfel, atat banci scolare pentru o singura persoana, cat si pentru doua persoane, ca sa se poata stabili solutia necesara in functie de spatiul pus la dispozitie. Bancile pot fi ori fixe, ori cu inaltime reglabila, acest lucru fiind util indeosebi in salile in care se succed clase de varste diferite. De asemenea, compania pune la dispozitie banci cu raft pentru rechizite, cat si diverse modele de pupitru scolar.

Realizate conform cu cerintele europene EN 1729-1, bancile respecta intocmai standardele de ergonomie si siguranta impuse. In plus, pentru personalizarea salii de clasa, in functie de alegerea fiecarui client, bancile pot fi personalizate atat prin culoarea cadrului din metal, cat si prin textura lemnului. Sistemele de imbinare si reglaj sunt bine construite, sigure si eficiente, fiind usor de manevrat fara unelte dedicate.

Pentru a veni in sprijinul posibililor clienti, compania Furnissa pune la dispozitie consultanti dedicati, gata sa ofere cele mai bune solutii de dotare cu mobilier, alegand banca scolara in functie de varsta si inaltimea elevilor. Astfel, fiecare cadru didactic si fiecare parinte poate avea incredere ca elevilor li se va oferi mobilier de calitate, adaptat cerintelor varstei, fiind astfel un real sprijin in invatare.

Furnissa pune accentul pe calitatea pieselor de mobilier pe care le produce, investind de-a lungul timpului in aparatura rezistenta, moderna, care sa faciliteze productia la scara larga, fara a compromite din calitate. De asemenea, pune accentul si pe pretul de vanzare, dorind sa ofere un raport calitate-pret care sa avantajeze clientul final. Astfel, cu o experienta vasta in spate, compania s-a angajat de-a lungul timpului in dotarea unitatilor de invatamant romanesti, investind astfel in educatie.