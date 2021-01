Samsung a anuntat sosirea lui Galaxy A32 5G, iar sub carcasă avem o baterie fantastică, 5G, cameră cvadruplă, la cel mai accesibil pret al producatorului.

Gigantul sud-coreean dorește să ofere un dispozitiv cu 5G, tehnologie care devine din ce în ce mai evidentă pe piață, la un preț mai mic decât celelalte puse la dispoziție chiar de producător. Singurul detaliu este că Samsung nu a raportat ce procesor va alimenta Galaxy A32,cu toate acestea, în conformitate cu informațiile este speculat a fi un MediaTek Dimensity 720.

Procesorul Dimensity 720 este perfect pentru a satisface toate nevoile Samsung, pentru că are un pret destul de ieftin, si poate oferi compatibilitate cu 5G, pe langa faptul ca are opt nuclee, asa a raportat compania. Dar daca MediaTek nu are legatura cu A32, este posibil ca producatorul sa echipeze telefonul cu Exynos 880 sau cu Snapdragon 480 de la Qualcomm. De îndată ce vom primi confirmarea, vom actualiza această postare.

Galaxy A32 5G vine în mai multe variante de memorie RAM, și anume fie cu 8 GB, 6 GB, fie cu 4 GB și cu 128 GB stocare internă. Dacă aveți nevoie de mai mult spațiu, dispozitivul oferă un slod pentru card microSD care poate extinde memoria cu până la 1 TB.

Camera

Din punct de vedere al camerei, Galaxy A32 5G dispune de o configurație alcătuită din patru senzori. Senzorul principal are o rezolutie de 48 MP, destul de interesanta dat fiind faptul că e un dispozitiv de gamă medie, insotit de unul ultra-wide de 8MP, un senzor macro de 5MP si unul de 2MP pentru adancime. Pentru selfie-uri, camera frontala are 13 MP.

Ecran și baterie

Ecranul dispozitivului este un LCD de 6,5 inchi, cu rezoluție HD+ și fără o rată de refresh ridicată, ceea ce poate fi de la sine înțeles datortă prețului pe care îl are.

Galaxy A32 5G vine cu o baterie capabilă să asigure autonomie pentru o zi întreagă, în funcție de modul în care este utilizat. Aceasta are o capacitate de 5.000 mAh și e însoțită de o încăracare de 15W prin fir.

Preț și disponibilitate

În Europa, Galaxy A32 5G ajunge pe 12 februarie în patru variante de culoare: Awesome Black (negru), Awesome White (alb), Awesome Violet (violet) și Awesome Blue (albastru). De altfel, prețul acestuia nu ar trebui să depășească intervalul de 1000-1200 de lei.

Specificații – Galaxy A32 5G