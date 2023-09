Samsung a dat startul programului beta One UI 6.0 pentru seria Galaxy S23 și Galaxy A54 cu doar câteva zile în urmă. Cu toate acestea, se pare că compania a deschis acum și programul beta One UI 6.0 pentru Galaxy A34. Aceasta este, probabil, prima dată când Samsung lansează un program beta One UI pentru un smartphone din gama Galaxy A3x, cunoscută pentru prețurile sale accesibile și performanța deosebită.

Galaxy A34 primește actualizarea beta One UI 6.0 în Marea Britanie

Conform informațiilor disponibile, Galaxy A34 primește actualizarea beta One UI 6.0 bazată pe Android 14 în Marea Britanie, cu versiunea de firmware A346BXXU4ZWI1. Această actualizare are o dimensiune de peste 2GB, motiv pentru care vă recomandăm să o descărcați printr-o conexiune Wi-Fi. În săptămânile următoare, Samsung ar putea lansa actualizarea și în alte țări, inclusiv China, Germania, India, Polonia și Coreea de Sud.

Utilizatorii Galaxy A34 5G din Marea Britanie pot să-și înregistreze dispozitivele pentru a testa actualizarea beta One UI 6.0

Pentru a face acest lucru, trebuie să instalați aplicația Samsung Members pe Galaxy A34 5G, să vă autentificați în aplicație folosind contul Samsung și apoi să accesați bannerul Programului beta One UI 6.0 pe pagina principală a aplicației. După înregistrare, puteți verifica actualizarea beta One UI 6.0 accesând Setări » Actualizare software și apăsând pe Descărcare și instalare.

Rețineți că aceasta este o versiune beta a One UI 6.0 bazată pe Android 14, astfel că pot apărea diverse bug-uri, probleme de performanță și fiabilitate, precum și probleme legate de autonomia bateriei.

Ce aduce nou One UI 6.0 pentru utilizatorii Galaxy A34

One UI 6.0 se bazează pe Android 14 și aduce o serie de îmbunătățiri și noutăți pentru utilizatorii de dispozitive Samsung. Printre acestea se numără:

Interfața revizuită a setărilor rapide : O interfață reproiectată pentru setările rapide, cu acces instant prin simpla glisare de sus, din colțul din dreapta al ecranului. Această funcție este opțională.

: O interfață reproiectată pentru setările rapide, cu acces instant prin simpla glisare de sus, din colțul din dreapta al ecranului. Această funcție este opțională. Design îmbunătățit pentru notificări : Notificările au primit un design îmbunătățit, iar bara de progres a playerului media afișează acum animații asemănătoare undelor sonore.

: Notificările au primit un design îmbunătățit, iar bara de progres a playerului media afișează acum animații asemănătoare undelor sonore. Personalizare îmbunătățită a ecranului de blocare : Oferă opțiuni de rearanjare a widget-ului de ceas de pe ecranul de blocare.

: Oferă opțiuni de rearanjare a widget-ului de ceas de pe ecranul de blocare. Noutăți în aplicația Meteo : O aplicație Meteo revizuită cu iconografie sofisticată, informații detaliate despre condițiile meteo, precum și fazele lunii, presiunea atmosferică, vizibilitatea, punctul de rouă și direcția vântului.

: O aplicație Meteo revizuită cu iconografie sofisticată, informații detaliate despre condițiile meteo, precum și fazele lunii, presiunea atmosferică, vizibilitatea, punctul de rouă și direcția vântului. Îmbunătățiri în aplicația Cameră : Aplicația Cameră a primit un design îmbunătățit, cu opțiuni mai ușor accesibile pentru rezoluție, asistență la aliniere și optimizare a calității imaginilor.

: Aplicația Cameră a primit un design îmbunătățit, cu opțiuni mai ușor accesibile pentru rezoluție, asistență la aliniere și optimizare a calității imaginilor. Funcții noi pentru editare de imagini și videoclipuri : Editarea de imagini și videoclipuri este acum mai ușoară, cu posibilitatea de a face ajustări rapide și de a adăuga desene personalizate.

: Editarea de imagini și videoclipuri este acum mai ușoară, cu posibilitatea de a face ajustări rapide și de a adăuga desene personalizate. Alte îmbunătățiri și caracteristici noi : Printre acestea se numără afișarea notificărilor în aplicația Calendar, noi categorii de notificări, precum și îmbunătățiri în aplicația Samsung Internet și în funcționalitatea Bixby Text Call.

: Printre acestea se numără afișarea notificărilor în aplicația Calendar, noi categorii de notificări, precum și îmbunătățiri în aplicația Samsung Internet și în funcționalitatea Bixby Text Call. Mai multă securitate și gestionarea eficientă a bateriei: Interfața One UI 6.0 aduce și îmbunătățiri legate de securitate și eficiența bateriei, precum blocarea instalării de fișiere APK necunoscute și verificarea împotriva malware-ului.

Cu toate aceste noutăți și îmbunătățiri, utilizatorii Galaxy A34 ar trebui să fie entuziasmați de actualizarea One UI 6.0. Cu toate acestea, rețineți că, fiind o versiune beta, este posibil să apară unele probleme. Dacă Galaxy A34 este dispozitivul dvs. principal, luați în considerare acest aspect înainte de a instala actualizarea.

[SURSA]