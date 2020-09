Galaxy A42 5G va fi probabil cel mai ieftin telefon 5G oferit de Samsung

Atunci cand fabricantii de smartphone-uri Android au inceput sa lanseze primele telefoane compatibile 5G, in 2019 mai exact, era vorba in special de telefoane din gama premium si destul de scumpe. Insa, incetul cu incetul, 5G devine accesibil pe telefoane mai abordabile ca pret. Samsung spre exemplu, propune deja versiuni 5G pentru modelele Galaxy A51 si Galaxy A71. Si, in curand, oferta gigantului coreean pentru utilizatorii 5G va fi intarita cu un nou model Galaxy A42 5G.

Acest aparat a aparut deja in unele scurgeri de infromatii din mediul online, de cateva saptamani deja si, acum, existenta sa este deja confirmata. Galaxy A42 5G a fost mentionat de Samsung intr-un comunicat de presa. Constructorul a mai indicat faptul ca aparatul va avea un ecran AMOLED cu o diagonala de 6,6 inchi.

Partea dorsala va beneficia de patru camere foto si un design minimalist. Va fi prezentat spre sfarsitul anului in mod oficial ceea ce ne va permite sa aflam mai multe lucruri cu privire la caracteristicile sale. Insa, putem presupune deja ca pretul sau va fi inferior modelului A51 care costa 479 euro in Europa.

Din ce in ce mai multe aparate din gama mid range sunt actualmente compatibile 5G. In acest segment, principalii concurenti pentru A42 5G sunt OnePlus Nord dar si varianta 5G a lui Pixel 4a pe care Gogle o va lansa la sfarsitul anului.