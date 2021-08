Samsung a lansat Galaxy A52s. Este în mare parte de tot fișa tehnică a lui Galaxy A52 5G, lansat în martie 2021. Principala modificare este procesorul. Snapdragon 750G este înlocuit de cel mai actual Snapdragon 778G. Display-ul Super AMOLED a revenit, împreună cu bateria de 4.500 mAh și senzorul foto cvadruplu. Despre lansarea in Romania nu avem detalii, dar in Europa se va putea cumpara de la 1 septembrie.

La începutul acestui an, Samsung a prezentat Galaxy A52, un smartphone de nivel mediu relativ bogat. Designul, inspirat de Galaxy S20, este elegant. Fișa tehnică este relativ completă.

În intervalul de preț cuprins între 399 și 499 euro (A52 a fost lansat la 449 euro), există mulți adversari atât de ambițioși, mai ales la Oppo (cu propria gamă A), OnePlus (cu Nord), Realme sau Xiaomi (cu Redmi și Poco). Și sunt multe care oferă performanțe mai mari. Ne gândim în special la uimitorul Realme GT care, la același preț, oferă un Snapdragon 888 , 8 GB RAM, 128 GB stocare, încărcare super rapidă, senzor foto triplu și ecran Super AMOLED de 120 Hz.

GALAXY A52S: UN GALAXY A52 CU UN PROCESOR MAI PUTERNIC

Confruntat cu acești adversari mai ambițioși, Samsung a decis să înlocuiască A52 cu A52s, o versiune stimulată de sosirea unui nou procesor: Snapdragon 778 de la Qualcomm (în locul Snapdragon 750). Este încă un octa-core, dar configurarea este mai asemănătoare cu cea a lui Snapdragon 888: un nucleu foarte puternic, trei nuclee puternice și patru nuclee eficiente din punct de vedere energetic (față de două puternice și două eficiente din punct de vedere energetic anterior). Și există un nou GPU. Întregul lucru ar trebui să aducă un câștig real de putere pentru toate aplicațiile lacome, în special jocurile video precum Fornite sau Genshin Impact.

Restul fișei tehnice este identica. DisplaySuper AMOLED Full HD + 120Hz de 6,5 inci . Cadru și carcasă din plastic, certificare IP67 . 6 sau 8 GB RAM. 128 sau 256 GB spațiu de stocare. Baterie 4500 mAh cu încărcare rapidă 25 wați. Senzor foto cvadruplu 64 + 8 + 5 + 5 megapixeli, al cărui senzor principal este stabilizat, ceea ce este încă rar sub 500 de euro. Senzor selfie de 32 megapixeli. Difuzor dublu. Certificare Dolby Atmos. Curs de conectivitate 5G .

In Romania nu avem inca un comunicat oficial cu privire la acest smartphone, dar vom reveni cu detalii, in momentul in care va fi lansat.