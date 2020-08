Galaxy Buds Live: Samsung ataca AirPods Pro cu aceste casti cu reducere a zgomotului activ la un pret de 189 euro

Galaxy Buds Live, primele casti fara fir de la Samsung, cu reducere a zgomotului activ, sunt oficiale. Cu aceasta noua generatie de casti, constructorul sud-coreean ataca in mod direct castile AirPods Pro, castile true wireless de la Apple. Iata ce stim despre Galaxy Buds Live.

Miercuri, 5 august 2020, Samsung a dezvaluit mai multe informatii despre Gaalxy Buds Live, in timpul conferintei Unpacked, exclusiv online. Constructorul a dezvaluit in egala masura Galaxy Z Fold 2, un nou smartphone cu ecran pliabil, Galaxy Note 20 si Galaxy Watch 3.



Galaxy Buds Live sunt extrem de diferite fata de Galaxy Buds+ si primele modele Gaalxy Buds. Anul acesta, Samsung opteaza pentru un design in forma de fasole. Aceasta noua generatie profita de tehnologia de reducere a zgomotului activ. Concret, castile vor analiza sunetele din jur si vor difuza unde sonore inverse. Autonomia oferita este de pana la 8 ore daca tehnologia de reducere a zgomotului este dezactivata. Daca optiunea ramane activa, Samsung promite o autonomie de 5 ore.



Lansarea va avea loc pe data de 6 august la un pret de 189 euro. Variantele de culori sunt Mystic Bronze, Mystic Black si Mystic White. Ce parere ai despre aceasta noua generatie de casti de la Samsung?