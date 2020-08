Primele cifre de vanzari pentru Galaxy Watch 3 si Galaxy Buds Live tocmai au aparut. Samsung a realizat un demaraj in tromba in Coreea de Sud, unde sunt disponibile ambele modele incepand cu 6 august.

Pe piata domestica, Galaxy Watch 3 si Galaxy Buds Live se vand ca painea calda in ciuda pandemiei cu coronavirus din tara. Chiar daca in Europa sunt disponibile abia din 20 august, cel mai recent ceas inteligent oferit de Samsung si castile fara fir se afla in vanzare in Coreea de Sud de mai bine de 3 saptamani. Samsung a vandut 60 000 de unitati din Galaxy Watch 3 de la lansare. De trei ori mai multe unitati decat in cazul lui Galaxy Wacth Active 2 in aceeasi perioada.

In prima zi de lansare, Galaxy Watch 3 a vandut 7000 de unitati, cel mai bun demaraj pentru un ceas inteligent oferit de Samsung. Nu este de mirare tinand cont de faptul ca ceasul ofera o multime de functionalitati noi precum Electrocardiograf, un senzor care masoara nivelul de oxigenare al sangelui sau detectarea caderii. Galaxy Watch este disponibil in doua variante, una de 41mm cu un ecran de 1,2 inchi si un de 45 mm cu un ecran de 1,4 inchi.

In ceea ce priveste Galaxy Buds Live, s-au vandut 300 000 de unitati in trei saptamani de la lansare. Culoarea Mystic Bronze este cea mai vanduta.