Samsung tocmai a oficializat smartphone-ul M51, un dispozitiv echipat cu o baterie enorma de 7000 mAh care ar putea rivaliza fara probleme cu OnePlus Nord si cu Pixel 4a.

Smartphone-urile din gama M oferite de Samsung au fost lansate initial in India, probabil cu scopul de a lansa smartphone-uri Samsung capabile sa rivalizeze cu Redmi Note de la Xiaomi in ceea ce priveste raportul calitate/pret. Insa, in cele din urma, aceste aparate si-au facut aparitia si in Europa.

Spre exemplu, Galaxy M31 este deja disponibil in Europa. Si, daca telefonul are o fisa tehnica comparabila cu cea a lui Galaxy A51, acesta este comercializat la un pret mai scazut, la doar 289 de euro. In plus, are un avantaj deosebit de important, autonomia. Acest model din gama mid range este echipat cu o baterie de 6000 mAh. Si cu M51 da si mai tare lovitura. Si, recent, Samsung l-a oficializat prin intermediul unei pagini de prezentare, telefonul fiind deja la disponibil la precomanda.

Un mid range la un pret cu o baterie XXL. Acest smartphone costa in jur de 360 de euro si, spre deosebire de A31, nu are breton ci mai degraba o perforatie. Bateria este imensa, are o capacitate de 7000 mAh. Datorita tehnlogiei de incarcare rapida, telefonul se incara la 100% in doua ore.