Am ales sa nu vorbesc despre Galaxy S10 Lite si Note 10 Lite in articole diferite din cauza ca vor fi lansate in acelasi timp. Astazi am sa va ofer informatii despre data de lansare, specificatii si pretul telefoanelor.

Potrivit rapoartelor recente lansarea Galaxy S10 Lite si Note 10 Lite este programata pentru urmatoarele zile, ceea ce ar insemna ca am putea vedea telefoanele lansate chiar saptamana viitoare, daca nu si mai bine, saptamana aceasta.

Seria Lite este o premiera pentru telefoanele flagship de la Samsung, pana acum nu am avut ocazia sa vedem vre-un S9 Lite, sau Note 9 Lite, tot find pentru prima oara lansat anul acesta. Partea si mai interesanta la aceste telefoane este ca copiaza modul in care Huawei isi prezinta versiunile mai ieftine pentru telefoanele ce sunt varf de gama.

Galaxy S10 Lite si Note 10 Lite – Data de lansare

Nu avem o data oficiala de lansare pentru Galaxy S10 Lite si Note 10 Lite, insa ne asteptam ca acesta sa fie lansat la CES 2020, adica de maine, in cateva zile maxim. Daca nu, saptamana viitoare intr-un eveniment special organizat de catre Samsung, dar cea din urma varianta ar putea fi mai putin improbabila.

Foarte multi fani Samsung vor urmari cu interes evenimentul de lansare pentru ca ar putea fi un terminal foarte bun si ieftin, noi speculam o lansare in maniera Huawei, adica telefoane ce vor arata ca Galaxy S10 standard si Note 10 standar, insa cu un hardware mai slab, lucru ce i-ar putea permite producatorului sa lase un pret mai mic.

In ce masura ar putea afecta Galaxy S10 Lite si Note 10 Lite lansarea lui Galaxy S20? Ei bine, speram ca nu va fi afectata nici una dintre lansari datorita faptului ca Samsung ofera intr-adevar doua telefoane in scurt timp, dar acestea sunt diferite si sunt adresate unui anumit segment de persoane, adica telefoanele falgship pentru cei ce vor sa aiba performanta asigurata, camera buna si asa mai departe, si versiunea mid range pentru persoanele ce nu vor decat un telefon ce sa isi faca treaba minima dar care sa arate bine si sa ofere performanta medie.

Galaxy S10 Lite si Note 10 Lite – Specificatii

Datorita faptului ca sunt o versiune Lite, aceste telefoane nu vor avea specificatii de top, insa vor fi destul de bune pentru niste telefoane lansate in 2020, nu intelegem de ce au ales sa se numeasca S10 si nu S20, dar ma rog, fiecare are planul lui de afaceri, marketing, PR si asa mai departe.

Specificatiile vor fi actualizate imediat cum vor aparea informatii concrete, oficiale, pana atunci avem dintr-o sursa destul de credibila informatii interesante despre aceste telefoane. Mai jos aveti un tabel cu specificatiile ambelor telefoane.

Category Galaxy S10 Lite Galaxy Note 10 Lite OS Android 10

One UI 2.0 Android 10

One UI 2.0 Display 6.7-inch

2400 x 1080

Super AMOLED Plus 6.7-inch

2400 x 1080

Super AMOLED Processor Qualcomm Snapdragon 855

7nm 64-bit octa-core processor Samsung Exynos 8895

10nm 64-bit octa-core processor Spatiu 128GB 128GB RAM 6GB

8GB 6GB

8GB Camera 1 48MP primary camera 12MP primary camera Camera 2 12MP ultra-wide camera 12MP ultra-wide camera Camera 3 5MP macro camera 12MP telephoto camera Camera frontala 32MP 32MP Baterie 4,500 mAh 4,500 mAh

Sursa specificatiilor din tabel este androidcentral.com, de aici am preluat informatiile despre specificatii, dupa cum vedem telefonul este destul de dotat deci ar trebui sa primim performante la pret scazut, in Romania nu se stie ce versiune va veni, insa speram sa avem acces la toate versiunile acestui telefon.

Ca si culori, deocamdata nu se stie, insa cu siguranta vor fi in culorile deja disponibile pe flagship-urile Galaxy S10 si Note 10, asa ca va puteti imagina deja cum va arata telefonul.

Galaxy S10 Lite si Note 10 Lite Pret si concluzie

Prețurile pentru Galaxy S10 Lite vor începe de la 649 euro (~ 720 USD). Acesta este cu 100 de euro mai ieftin decât Galaxy S10e, care este cel mai ieftin model din familia Galaxy S10. Acesta este un preț convingător pentru un telefon care are același procesor ca Galaxy S10 +. Consultați compararea specificațiilor Galaxy S10 Lite vs Galaxy S10 și S10 + pentru a afla cum se comporta acest nou dispozitiv în raport cu modelele emblematice.

Prețurile pentru Galaxy Note 10 Lite încep de la 599 euro (~ 670). Când compania a lansat două modele Galaxy Note 10 anul trecut, a spus că cel mai mic Galaxy Note 10 a fost destinat celor care doreau să se alăture liniei Note pentru prima dată, în timp ce Galaxy Note 10+ a fost menit pentru loialiști.

În orice caz, clienții au trebuit să cheltuiască minim 949 euro pentru a obține cel mai recent smartphone Samsung cu S Pen. Galaxy Note 10 Lite va parcurge un drum lung pentru a ajuta oamenii să treacă la seria Note, fără a cheltui o sumă mare de bani.

Galaxy S10 Lite și Galaxy Note 10 Lite vor fi disponibile pe piețele din Europa, în ianuarie și, respectiv, în februarie 2020. Samsung va confirma încă celelalte piețe în care vor fi lansate aceste telefoane.

Concluzia? Ei bine daca ma intrebati pe mine, pentru 100 de euro in plus, tot varianta de anul trecut merita cumparata, sau mai bine asteptati noul Galaxy S20 pentru a avea cele mai bune rezultate.

Telefoanele acestea aveau valoare mai mare daca erau lansate anul trecut la maxim o luna sau doua de la lansarea celor emblematice, totusi le vedem acum, putin cam tarziu dupa parerea mea.

Asteptam lansare pentru comparatii, preturi, specificatii si multe altele in mod oficial, pana atunci aceste informatii sunt cam tot ce avem, restul sunt doar speculati. Tu ce parere ai despre aceste telefoane?