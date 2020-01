Nu ne așteptăm să vedem lansarea Samsung Galaxy S20 prea devreme. Samsung își continuă ciclurile anuale pentru lansările de telefoane, lansarea va fi în februarie 2020 sau în jurul acestei luni – dar deja auzim zvonuri despre ceea ce ne putem aștepta de la Galaxy S20.

În plus, există câteva caracteristici pe care nu le-am văzut în Samsung Galaxy S10 la care ne așteptam și au existat in specificatiile lui Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy A80 și Galaxy Fold care ar funcționa bine într-un nou flagship Galaxy S. .

Inspirat de toate aceste telefoane, am întocmit și o listă cu lucrurile pe care am dori să le vedem la Samsung Galaxy S20 sau orice alt telefon Galaxy S se va lansa (ar putea fi Galaxy S20, având în vedere urmatorul telefon, companiile par să sară direct de la 10 la 20 când numerotează telefoane).

Vom discuta si despre asta mai jos, dar mai întâi, iată tot ce am auzit despre Samsung Galaxy S20 până acum.

Actualizarile articolului Galaxy S20

02:12:2019 – Samsung breveteaza SAMOLED pentru lansarea Galaxy S20

Samsung lucrează deja la gama Galaxy S20, iar cele mai recente rapoarte ne oferă mai multe informații despre partea frontală și cea din spate a smartphone-urilor. Conform Oficiului Coreean de Proprietate Intelectuală, producătorul a înregistrat marca comercială SAMOLED în categoria Afișaje pentru smartphone-uri, ceea ce înseamnă că panoul flagship-ului S își va schimba din nou numele.

Dintr-un zvon separat, o scurgere de încredere de pe Twitter a fost dezvăluit că telefonul va fi oferit în culorile negru, gri și albastru, în timp ce varianta mai ieftină și mai mică, Galaxy S20e, va veni în albastru, gri și roz.

02:12:2019 – Samsung Galaxy S20+ ar putea avea o porcarie de camera pe spate

Potrivit OnLeaks, Samsung Galaxy S20+ ar putea veni cu o camera care arata extrem de urat, este vorba despre o configuratie de 7 camere, care ar ocupa un dreptunghi imens, in stilul patratului de la iPhone 11.

Mai jos veti avea si un video in care ne este prezentat cum va arata telefonul anului de la Samsung in 2020, aceasta configuratie de camere, de pe spate, arata in stilul lui Galaxy M30s, dar ceva mai lat.

Actualizare: Este probabil ca Samsung Galaxy S20 să aibă o cameră cu zoom optic de 5x. În plus, ar putea fi anunțat pe 18 februarie.

Rezumat

Ce este? Următorul smartphone Galaxy S de la Samsung

Următorul smartphone Galaxy S de la Samsung Când se lanseaza? Posibil 18 februarie

Posibil 18 februarie Cat va costa? Probabil mai mult de 899 USD

Samsung Galaxy S20 data de lansare si pret

Am văzut lansarea Samsung Galaxy S10 alături de Samsung Galaxy S10e și Galaxy S10 Plus la sfârșitul lunii februarie 2019. Deoarece Samsung are tendința de a-și lansa telefoanele în cicluri anuale, așteptăm să vedem lansarea Samsung Galaxy S20 în februarie sau martie 2020.

Mai exact, s-ar putea să-l vedem pe 18 februarie conform unui zvon. Desi este prea devreme sa batem totul in cuie cu privire la aceasta data.

Galaxy S10 a costat 899 USD pentru cea mai ieftină dimensiune de stocare și a urcat până la 1.149 USD la cea mai buna varianta a lui S10.

Ne asteptam ca prețul Samsung Galaxy S20 să fie o creștere mică în acest sens, deoarece Galaxy S10 a fost mai ieftin decât Galaxy S9.

Luând în considerare creșterile de preț obișnuite pe telefoanele Galaxy S între generații, ne așteptăm sa coste în jur de 1.000$, pentru cea mai ieftină versiune.

Samsung Galaxy S20 design si display

Încă nu am auzit prea multe despre acest aspect al lui Galaxy S20, dar există o șansă sa vedem două ecrane, deoarece Samsung a brevetat un design (reperat de LetsGoDigital) cu un al doilea ecran mai mic pe spatele unui telefon, după cum puteți vedea mai jos.

Acest lucru ar elimina necesitatea unei camere selfie, deoarece al doilea ecran ar putea fi folosit pentru a încadra fotografii folosind camera principală. Ne îndoim însă că vom vedea acest design – tot felul de lucruri se patentează și adesea nu se realizează.

Samsung Galaxy S20 camera

Samsung a anunțat noi senzori pentru camere de 48MP și 64MP, astfel încât este posibil ca Samsung să folosească pe unul dintre ei pentru Galaxy S20.

Cu toate acestea, Samsung ar putea merge chiar mai departe, deoarece a anunțat și acum un senzor de 108MP, unul despre care se spune că va fi inclus în Galaxy S20. Sursa acestui zvon adaugă că Samsung Galaxy S20 va avea, aparent, și un obiectiv cu zoom optic de 5x. Un obiectiv cu zoom optic 5x arată din ce în ce mai probabil.

Alte zvonuri au declarat că senzorul principal al camerei de pe Galaxy S20 va fi diferit de toate telefoanele Galaxy anterioare de la S7 la S10. Asta nu înseamnă neapărat că va fi unul dintre senzorii de mai sus, dar este foarte posibil.

Un lucru pe care cel mai sigur nu il vom vedea este o cameră in ecran, deoarece în timp ce anumite companii precum Oppo și Xiaomi se joaca deja cu tehnologia, o sursă sugerează că Samsung va aștepta ca tehnologia să se „maturizeze” mai întâi, iar între timp va rămâne la varianta clasica. – gauri pentru camere – deși de dimensiuni tot mai mici.

Samsung Galaxy S20 Specificatii si caracteristici

Stim că compania a creat un DRAM mobil de 12 GB, care permite telefonului să citească memoria într-un ritm mai rapid, deci este un candidat evident pentru Galaxy S20.

Galaxy S20 ar putea fi, de asemenea, primul telefon care are un chipset minuscul de 5 nm, potrivit Sina, care mai adauga ca acesta va depasi alte telefoane.

Vorbind despre chipset, se crede că Snapdragon 865 va avea scoruri care bate orice alt telefon. Este probabil ca doar versiunile americane ale Galaxy S20 să folosească acest cip.

O caracteristică mai puțin probabilă pe care S20 ar putea să o împacheteze este un spectrometru, care ar putea fi utilizat pentru a determina compoziția chimică a obiectelor. Samsung a brevetat un dispozitiv asemănător unui telefon cu o astfel de caracteristică, așa că este posibil, dar sună puțin îndepărtat și de subiect.

De asemenea, putem să ne uităm la Samsung Galaxy Note 10 pentru câteva specificații și funcții posibile, de exemplu, probabil nu va avea un port pentru căști, deoarece Samsung l-a scos la Note 10. În mod similar, este posibil să nu aibă un buton Bixby.

Cu toate acestea, prin eliberarea spațiului care ar fi fost folosit pentru un port pentru căști, Samsung ar putea îmbunătăți bateria.

Galaxy S ar putea fi întrerupt, iar Galaxy S20 nu va vedea niciodată lumina zilei? Asta sugerează o sursă, că S20 și Galaxy Note 11 se vor contopi pentru a crea Galaxy One, o nouă serie care combină toate funcțiile premium Samsung într-un singur smartphone.

Sigur, am mai auzit asta despre telefoanele Samsung și s-a dovedit a fi greșit, dar având în vedere asemănările dintre ambele game, nu este ceva ce putem exclude în totalitate.

Totusi, nimic nu este sigur pana la lansarea telefonului, pana atunci mai jos aveti o lista cu ceea ce am vrea noi sa vedem de la Galaxy S20.

Samsung Galaxy 11: Ceea ce vrem sa vedem

În timp ce zvonurile timpurii au început să se prezinte, în realitate mai este mult timp înainte de a vedea Samsung Galaxy S20, lucrul asta este o veste buna, deoarece oferă timp companiei pentru a lua sugestiile noastre in calcul.

Tu ce ai vrea sa vezi pe Galaxy 11? Asteptam raspunsurile tale la rubrica de comentarii!

1. Specificații mai bune pentru camera foto

Samsung Galaxy S10 are trei camere pe spate: senzorul principal de 12MP cu lentilă obișnuită, al doilea de 12MP cu un teleobiectiv pentru fotografii la distanță și cel de-al treilea senzor de 16MP cu obiectiv ultra-lat.

Cele trei lentile sunt, în general, ceea ce ne-am fi așteptat la o cameră inteligentă, dar rezoluția fiecăruia este mult mai mică decât la ​​multe alte telefoane.

Telefoanele precum Honor 20 Pro au o camera principală de 48MP, ceea ce reprezintă un pas mare de la 12MP, iar chiar și telefoane accesibile sunt uneori cu patru lentile (suplimentar este de obicei un senzor de timp „fly sensor” pentru fotografii de aproape) ), pentru a rămâne competitiv în jocul cu camerele de smartphone Samsung trebuie să-și îmbunătățească lucrurile cu Galaxy S20.

Am auzit că Samsung lucrează la o cameră inteligentă de 64MP care ar putea fi introdusă în Samsung Galaxy S20 – dacă acest lucru este adevărat, noul telefon își arunca concurenții din apă.

2. O mufă pentru căști de 3,5 mm

Smartphone-urile Galaxy mai noi, cum ar fi Samsung Galaxy Note 10 și Galaxy A80, au scos mufa pentru căști, așa că se pare că Samsung urmează un proces facut popular de alte companii de smartphone-uri pentru a scăpa de portul pentru căști fizice.

Dar, deoarece mulți, mulți utilizează încă căști non-Bluetooth, este o caracteristică care ne-ar plăcea sa o vedem in viitorul smartphone Samsung, mai ales având în vedere că este unul dintre singurii producători de smartphone-uri de ultimă generație care le mai utilizează.

3. Pozitionare camera frontala

Galaxy S10 a fost unul dintre primele telefoane care a avut o cameră frontală „punch-hole”, ceea ce înseamnă că, camera se afla într-o secțiune decupată din interiorul ecranului, în colț.

În teorie, aceasta este o caracteristică utilă care înlocuiește topch-ul, astfel încât să obțineți mai mult spatiu de ecran – dar în practică, punch-trous-ul ocupă la fel de mult spațiu, deoarece există o rază de ecran între cameră și marginea care nu este folositoare.

Mergând mai departe, am dori să vedem Samsung Galaxy S20 ca ia o abordare diferită – Samsung însuși a spus că intenționează să elimine „golul” în favoarea unei camere de fotografiat sub ecran, dar nu se stie prea multe despre aceasta tehnologie.

4. Capacitate mai mare a bateriei

Galaxy S10 avea o baterie de 3.400mAh – este în regulă, dar nu ai nicio speranță ca aceasta să dureze mai mult inca o a doua zi de utilizare, mai ales dacă îți folosești telefonul mult.

Sperăm ca durata de viață a bateriei pentru Samsung Galaxy S20 să depășească asta – cu siguranță va trebui să aibă o capacitate mai mare pentru a satisface toate noile tehnologii pe care le folosește telefonul, dar am dori să vedem o îmbunătățire serioasă a capacității, poate 4.000 mAh sau mai sus.

5. Mai multe culori la lansare

Galaxy S10 vine în câteva culori, cel mai frecvent alb și negru – dar întotdeauna iubim un design vibrant într-un telefon, iar până acum telefoanele Samsung au părut adesea puțin plictisitoare.

Nu solicităm modelele ce sa depaseasca limita ca ale unui telefon Huawei sau Honor, dar ar fi frumos ca Samsung Galaxy S20 să se lanseze în câteva culori diferite.

Galaxy S10 are câteva culori care sunt disponibile doar în anumite regiuni, cum ar fi galbenul, verdele sau roșul, dar dacă Samsung ar face aceste modele disponibile din start în toate regiunile, am aprecia mult designul.

6. 5G accesibil

Ne așteptăm să existe un Samsung Galaxy S20 5G – la urma urmei, a existat un Samsung Galaxy S10 5G și, până la lansare, 5G va fi disponibil în multe țări.

Cu toate acestea, Galaxy S10 5G este chiar mai mare decât Galaxy S10 Plus, la fel și masiv și scump. În prezent, nu există smartphone-uri 5G accesibile la pret, dar Samsung ar putea într-adevăr să schimbe aceste lucruri dacă Galaxy S20 sau Galaxy S20e ar avea un preț scăzut și ar rula pe rețelele 5G.

Cum am mai spus si mai sus, acestea sunt preferintele noastre, tu ce preferi de la urmatorul Galaxy S20?