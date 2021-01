Galaxy S21, S21 + și S20 Ultra au fost lansate joi (14) cu promisiunea de a aduce îmbunătățiri în toate caracteristicile în raport cu S20, de la construcție și ecran la conectivitate și performanță. Dar a existat o îmbunătățire semnificativă până la punctul de a vă face să schimbați generația din 2020? La asta vom încerca să răspundem mai mult în paragrafele următoare.

Înainte de a începe, merită să clarificăm faptul că nu am avut încă ocazia să testăm temeinic noul Galaxy S21. Prin urmare, următoarele câteva paragrafe sunt primele noastre impresii despre smartphone-uri și diferențele lor cu linia S20.

Construcție și proiectare

Imediat, ceea ce atrage cea mai mare atenție pe Galaxy S21 este noul aspect. Noua generație abandonează partea din spate netedă a modelului S20 și aduce un finisaj mat care face apel la a nu aluneca prea ușor sau a acumula amprente. Versiunile S21 + și S21 Ultra păstrează construcția din sticlă, dar S21 standard adoptă un capac pe spate din plastic, ceea ce teoretic este un pas înapoi față de modelul anterior, deși în practică nu ar trebui să facă o diferență atât de mare în amprenta datorită aspectului mat.

O altă schimbare foarte pozitivă este noul modul de cameră, care menține forma domino a modelului S20, dar este acum legat de cadrul metalic al dispozitivului, rezultând un design unic. Toate dispozitivele sunt protejate de tehnologia Gorilla Glass Victus, care garantează mai multă rezistență la zgârieturi și stropiri în comparație cu modelul Gorilla Glass 6 de anul trecut.

Treptat, Samsung a abandonat curbura ecranului dispozitivelor sale, iar noile Galaxy S21 și S21 + au un ecran complet plat, ceea ce reprezintă o schimbare pozitivă, deoarece reduce atingerile accidentale. La rândul său, S21 Ultra păstrează marginile curbate, deși sunt puțin mai subțiri decât marginile prezente în S20 Ultra.

Ecran

Există schimbări semnificative în ecranele noului Galaxy S21: S21 și S21 + aduc un display cu rezoluție Full HD. Este posibil ca multor oameni să nu le pese de schimbare, dar acest lucru ar trebui să afecteze calitatea imaginilor în general, în special la videoclipurile de pe YouTube unde majoritatea videoclipurilor sunt deja la rezoluții peste Full HD.

O altă noutate, acum foarte pozitivă, este adăugarea ratei de reîmprospătare variabilă de 120 Hz în cele trei dispozitive. Aceasta înseamnă că, spre deosebire de generația anterioară, noul S21 va putea modifica frecvența ecranului între 10 Hz și 120 Hz în funcție de conținutul afișat, de exemplu, atunci când răsfoiți sistemul sau redați titluri compatibile. Această soluție ar trebui, de asemenea, să ajute la consumul de energie mai mică, deoarece ecranul nu va fi utilizat la calitate maximă atunci când nu este necesar.

În ceea ce privește dimensiunile, S21 și S21 + păstrează 6,2 inci și 6,7 inci ale modelelor de anul trecut, în timp ce S21 Ultra este cu 0,1 inci mai mic decât S20 Ultra , ajungând la 6,8 centimetri. Apropo de versiunea mai puternică, oferă o luminozitate maximă de 1.500 de niți, pe lângă rezoluția Quad HD + (2K) și aceeași rată de reîmprospătare variabilă ca și frații mai mici. Versiunile mai puțin puternice aduc luminozitate maximă de până la 1.300 de niți.

Camere foto

La fel ca S20 și S20 + , cel mai de bază duo din acest an are trei camere în spate, cu o cameră principală de 12 MP, o cameră de unghi ultra mare de 12 MP și un teleobiectiv de 64 MP. În versiunea Plus, însă, nu mai există senzorul de adâncime care a ajutat în celebrul mod portret.

S21 Utra aduce câteva schimbări importante în setul fotografic în raport cu S20 Ultra: senzorul de adâncime se stinge și intră un senzor focalizat pe laser; camera principală menține cei 108 MP ai generației anterioare, dar senzorul este noul HM3 produs chiar de Samsung; iar acum există două teleobiective cu câte 10 MP fiecare. Camera cu unghi ultra-larg, pe de altă parte, rămâne la unghi de 12 MP și 120º.

Pe lângă modificările din fișierul tehnic, dispozitivele au câștigat o serie de caracteristici noi pentru camere, datorită noii interfețe One UI 3.1. Una dintre ele este Director’s Vision, care permite să aibă o singură vizualizare simultană a tuturor camerelor, lăsând utilizatorului posibilitatea de a alege cadrul care se potrivește cel mai bine cu fiecare ocazie. Acest mod realizează, de asemenea, capturi cu camerele din spate și din față în același timp, ideal pentru videoclipuri de reacție, vloguri și altele asemenea.

Introdusă pe linia S20, funcția Single Take a fost actualizată și promite acum capacități de procesare de 5 ori mai mari pentru a genera fotografii și videoclipuri gata de postare pe rețelele de socializare. O altă noutate care nu a fost prezentă în generația anterioară este Minuaturas Ao Vivo, care vă permite să vizualizați captarea fiecărui obiectiv și să comutați între ele cu ușurință, o altă caracteristică care ar trebui să mărească considerabil modul de captare a imaginilor de pe un dispozitiv mobil.

Cele două camere foto ale lui S21 Ultra, combinate cu capacități îmbunătățite de inteligență artificială, sunt acum capabile să producă imagini cu zoom de până la 100x cu o calitate și stabilitate mai mari în comparație cu S20 Ultra. Cel mai puternic dispozitiv înregistrează, de asemenea, videoclipuri în HDR pe 12 biți, ceea ce a adus doar iPhone 12 .

Procesor și memorie

La fel ca în toate noile generații ale liniei Galaxy S, există o evoluție a platformelor mobile utilizate în noul Galaxy S21. Pe piețele nord-americane, sud-coreene și chineze, telefoanele mobile sunt echipate cu Snapdragon 888 de la Qualcomm , lăsând versiunile europene cu Exynos 2100. În ambele soluții, garanția este o performanță mai bună și un consum optimizat de energie .

Cele două cipuri sunt fabricate în procesul de 5 nanometri și prezintă opt nuclee de procesare conduse de puternicul Cortex-X1 al ARM. Funcționează cu trei nuclee Cortex-A78 pentru sarcini performante și alte patru nuclee Cortex-A55 de înaltă eficiență.

Potrivit Samsung, Exynos 2100 este cu până la 30% mai bun în performanță și cu până la 20% mai eficientă din punct de vedere energetic comparativ cu Exynos 990, care echipează S20 și Note 20 din Romania. Snapdragon 888 promite sarcini cu până la 25% mai rapide și cu 20% mai multe economii de energie decât Snapdragon 865.

Cu toate acestea, întrucât vorbim despre un vârf de linie care are doar un an, garanția este că tot S20 va putea îndeplini toate sarcinile disponibile în Magazinul Play timp de încă doi ani.

În ceea ce privește opțiunile RAM și stocare, nu au existat multe modificări, cu excepția excluderii suportului pentru cardul microSD. Atât S21 cât și S21 + sunt echipate cu 8 GB RAM și variante cu 128 GB sau 256 GB stocare internă. S21 Ultra vine cu 12 GB sau 16 GB RAM și trei opțiuni de memorie: 128 GB, 256 GB sau 512 GB.

Baterie

Galaxy S21 și S21 Ultra sunt echipate cu 4.000 mAh și, respectiv, 5.000 mAh, aceleași capacități ca S20 și S20 Ultra. Versiunea Plus, pe de altă parte, aduce o baterie de 4.800 mAh, cu 300 mAh mai mare decât S20 +. Toate dispozitivele acceptă încărcare rapidă de 25 W, dar încărcătorul nu este inclus în cutie.

Software și resurse

Noul Galaxy S21 a părăsit deja fabrica cu sistemul de operare Android 11 care rulează One UI 3.1. Noua interfață Samsung nu diferă însă mult de versiunea 3.0, care a început deja să se lanseze la modelele de anul trecut la începutul acestui an. Principalele noutăți ale noii personalizări sunt axate pe camere și stabilitate.

Cititorul de amprente al smartphone-urilor rămâne sub ecrane, dar zona senzorului este mai mare, iar recunoașterea promite să fie mai precisă. O noutate extraordinară – și binevenită – este că, pentru prima dată, un telefon mobil din linia Galaxy S aduce suport pentru S Pen (în acest caz S21 Ultra), accesoriu până atunci exclusiv pentru liniile Galaxy Note și Galaxy Tab. Din păcate, nu am reușit să testăm stiloul pe S21 Ultra, dar Samsung a spus că acceptă toate generațiile de accesorii lansate până acum, de la primul până la cel mai recent.

Un alt punct pozitiv este suportul pentru rețeaua 5G, datorită chip-urilor actualizate. Spre deosebire de S20, noua generație ar trebui să ajungă deja pe piața națională, sprijinind noile rețele, chiar dacă tehnologia nu este încă disponibilă aici.

Galaxy S21 sau Galaxy S20: merită actualizarea?

De fapt, Galaxy S21 reprezintă o evoluție în aproape fiecare departament în comparație cu modelul de anul trecut, cu o construcție mai frumoasă și mai rezistentă, performanțe îmbunătățite și caracteristici foarte interesante ale camerei. Cu toate acestea, merită luate în considerare câteva puncte înainte de a ne gândi la schimbarea generațiilor:

Galaxy S20 a început să primească sistemul de operare Android 11 la începutul acestui an și este de așteptat să câștige Android 12 în a doua jumătate a anului 2021, astfel încât dispozitivele de anul trecut continuă să fie actualizate și sa primeasca noi caracteristici pentru mai mult de un an, ceea ce este minunat pentru un telefon mai vechi de ultimă generație. În plus, deși Exynos 2100 este cu până la 30% mai bun ca performanță decât Exynos 990, procesorul 2020 încă se ocupă de toate sarcinile disponibile în Magazinul Play.

Un alt punct de luat în considerare este rezoluția Full HD a modelelor S21 și S21 +, în timp ce S20 și S20 + au un panou 2K. Nu în ultimul rând: lipsa încărcătorului și a căștilor în cutie. Merită să cheltuiți mai mult pentru a avea o calitate a ecranului mai mică și trebuie să cumpărați separat un adaptor de alimentare, dacă nu aveți unul acasă?

Dacă răspunsul este da, puteți fi sigur că noul Galaxy S21 va oferi o mulțime de performanță, un aspect unic din funcțiile camerei profesionale. Dacă răspunsul este negativ, linia S20 va oferi cel puțin doi ani de performanță excelentă, camere competente și o calitate a ecranului incomparabilă.