Galaxy S21: toate caracteristicile celor trei smartphone-uri

Galaxy S21 – întreaga linie , desigur – nu mai are secrete. Previzualizările din ultimele zile ne-au permis să îi cunoaștem designul și principalele caracteristici tehnice, dar scurgerea împărtășită de Max Weinbach pe paginile Android Police lasă foarte puțin imaginației. Din punct de vedere tehnic, vorbim întotdeauna despre un zvon – prin urmare, acordați întotdeauna atenție – dar având în vedere sursa și specificitatea informațiilor, datele oficiale nu ar trebui să fie prea diferite.

3 modele, multe culori.

Prin urmare, vor fi prezentate trei modele: Galaxy S21, Galaxy S21 Plus și Galaxy S21 Ultra:

S21: Phantom Violet, Phantom Grey, Phantom White, Phantom Pink | spate din plastic

S21 +: Phantom Silver, Phantom Black, Phantom Violet | sticlă din spate (confirmată de Ice Universe)

S21 Ultra: Phantom Silver, Phantom Black | sticla din spate

Zvonuri corecte

Sosește confirmarea că randările publicate anterior pe Voice de OnLeaks sunt corecte : modulul fotografic este unul cu cadrul – chiar și în culori (de ex. Violet și Roz vor avea un cadru de culoare cupru și bump de cameră)

Caracteristici

Să intrăm în merit și să facem ordine. Variantele S21 și Plus vor avea ambele un display FHD + cu o rată de reîmprospătare de 120Hz (neadaptativ), dar vor schimba diagonala: 6,2 “pentru prima, 6,7″ pentru a doua. Ultra va avea un ecran LTPO WQHD + de 6,8 ” cu reîmprospătare adaptivă de până la 120Hz, o luminozitate maximă de până la 1600 de nits și un contrast de 3.000.000: 1. Și va avea, de asemenea, suport pentru S Pen . Uneori raportate de zvonuri, dar aveți grijă: nu există sloturi pentru stylus și niciun stilou S , care va fi vândut separat cu huse special create pentru smartphone.

Pe Plus și Ultra va exista suport pentru banda Ultra Wide pentru gestionarea dispozitivelor conectate SmartThings, precum și suport pentru cheile digitale ale mașinii. Sub caroserie vom găsi, ca întotdeauna, două alternative de procesor diferite: Snapdragon 875 și Exynos 2100 , ambele cu suport pentru rețelele 5G . Cu toate acestea, doar Galaxy S21 Ultra va fi compatibil cu WiFi 6E, despre care Samsung crede că poate garanta viteze duble în comparație cu WiFi 6.

S21 și varianta Plus vor avea trei came din spate: 12MP, teleobiectiv de 64MP și unghi larg de 12MP , urmând astfel urmele S20 și S20 Plus . Știrile se găsesc pe Ultra cu un senzor principal de a doua generație de 108MP. Alături va fi un obiectiv grandangular de 12 MP și două telefoane: telefoane optice 3x și telefoane optice “super” de 10x cu 130% pixeli mai largi și tehnologie AF dual pixel pentru ambele. Pe Ultra va exista focalizare automată cu laser.

Ultimul capitol se referă la baterie, care aparent nu va aduce vești mari: 4.000mAh pe S21, 4.800mAh pe Plus și 5.000mAh pe Ultra, toate cu încărcare (minimă) la 25W.

Specificatii

Galaxy S21

Display: LTPS 6.2 “FHD +, rată de reîmprospătare 120Hz

procesor: Snapdragon 875 sau Exynos 2100

conectivitate: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1

baterie: 4.000mAh

camere din spate: 12MP 12MP unghi larg 64MP tele

culori: Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Grey, Phantom White

Sistem de operare: Android 11 cu One UI 3.1

Galaxy S21 Plus

Display: LTPS 6.7 “FHD +, rată de reîmprospătare 120Hz

procesor: Snapdragon 875 sau Exynos 2100

conectivitate: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1

baterie: 4.800mAh

camere din spate: 12MP 12MP unghi larg 64MP tele

culori: Phantom Silver, Phantom Black, Phantom Violet

Sistem de operare: Android 11 cu One UI 3.1

Galaxy S21 Ultra