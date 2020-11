Galaxy S21 Ultra va renunța la ToF în favoarea focalizării cu laser

Samsung pare să fi învățat lecția și va urma calea luată cu Galaxy Note 20 Ultra și pe următorul Galaxy s21 ultra, abandonând senzorul 3D ToF în favoarea unui modul de focalizare laser.

Galaxy S20 Ultra are patru senzori pe spate. Printre acestea îl găsim pe cel principal de la 108 MP asistat de un senzor de Time of fly (ToF) de 0,3 MP cu diafragmă f / 1.0. Slujba lui a fost să ajute la obținerea mai multor detalii în profunzimea câmpului. Totuși, acest cuplu a devenit practic inutil atunci când ați făcut fotografii cu o mărire a zoomului foarte mare, care, vă reamintim, poate ajunge până la 100x digital.

Potrivit leaker @UniverseIce, Galaxy S21 Ultra va fi echipat cu un senzor ISOCELL HM3 de 108 MP, cu o dimensiune a pixelilor de 0,8 µm, dar va fi susținut de un modul de focalizare laser, renunțând la senzorul ToF. Aceasta este o combinație pe care am văzut-o deja pe Note 20 Ultra (senzor ISOCELL HM1), cu rezultate excelente, mult superioare celor din topul gamei seriei S.

Galaxy S21 Ultra is a small improved version of S20 Ultra. Using HM3 sensor, single pixel is still 0.8um, 108MP, laser focus, no ToF.

