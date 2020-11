Galaxy S21 Ultra va sustine S Pen, va fi sfarsitul seriei Note?

De ceva timp pe net au existat zvonuri cu privire la posibilitatea ca Samsung să își poată lua definitiv rămas bun de la mult-îndrăgita serie Note, dar un nou model este anunțat întotdeauna în fiecare an. Astăzi, însă, sosește un zvon care ar putea marca un nou curs.

Conform celor dezvăluite de Universul Ice de pe Twitter , următorul Galaxy S21 Ultra va avea cu siguranță suport pentru S Pen , dar acest lucru nu înseamnă neapărat că îl va integra în dispozitiv, așa cum se întâmplă în seria Note.

Yes, I can 100% confirm that S21 Ultra supports S Pen

— Ice universe (@UniverseIce) November 12, 2020