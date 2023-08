Galaxy S22 se pregătește să primească Android 14 și One UI 6.0 Beta: Tot ce trebuie să știi!

Galaxy S22, unul dintre cele mai populare smartphone-uri ale anului 2022, este pe cale să primească o actualizare majoră. Cu Android 14 și One UI 6.0 Beta în orizont, utilizatorii sunt nerăbdători să vadă ce aduce nou această versiune.

One UI 6.0 Beta se apropie de Galaxy S22: Programul beta pentru One UI 6.0, care a început pentru seria Galaxy S23 cu o săptămână în urmă, este mai aproape ca niciodată de a fi extins la Galaxy S22, Galaxy S22+ și Galaxy S22 Ultra. Recent, firmware-ul beta Android 14 pentru Galaxy S22 a fost observat pe serverele Samsung. Acum, compania a deschis o secțiune dedicată One UI 6.0 pentru flagship-urile din 2022 pe forumurile sale comunitare din India și Marea Britanie. Acest lucru sugerează că suntem cu un pas mai aproape de lansarea primei versiuni beta One UI 6.0 pentru linia Galaxy S22.

Cât mai avem de așteptat? Dacă ne uităm la istoric, după ce Samsung a adăugat subforumuri One UI 6.0 pentru seria Galaxy S23, a durat aproximativ trei săptămâni pentru ca prima versiune beta să înceapă să fie distribuită. Este posibil să vedem o perioadă similară de timp trecând înainte ca proprietarii de Galaxy S22 să aibă acces la versiunea beta a următoarei actualizări majore Android și One UI, deși putem doar să speculăm în acest moment.

În ce țări va fi disponibilă beta? Se așteaptă ca linia Galaxy S22 să primească beta Android 14 și One UI 6.0 în aceleași țări – Coreea de Sud, SUA, Marea Britanie, India, Polonia, Germania și China – unde Samsung permite utilizatorilor Galaxy S23 să testeze noul software. Cu toate acestea, acest lucru nu este confirmat, așa că va trebui să așteptăm și să vedem cum evoluează lucrurile.

Cu Android 14 și One UI 6.0 Beta la orizont, utilizatorii Galaxy S22 sunt în așteptarea unei experiențe îmbunătățite. Cu toate acestea, rămâne de văzut când și unde va fi disponibilă această actualizare. Până atunci, tot ce putem face este să așteptăm și să sperăm la cel mai bun.