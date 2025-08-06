Galaxy S25 atinge 3 milioane de vânzări; Z Fold 7 înregistrează un start solid

Samsung a anunţat că seria Galaxy S25 a depăşit pragul de 3 milioane de unităţi vândute în Coreea de Sud, cu aproximativ două luni înainte de serie precedentă, Galaxy S24. Seria emblematică 5G s-a dovedit cea mai rapid vândută până acum de la Samsung: primele 1–2 milioane de unităţi au fost epuizate în doar câteva săptămâni după lansare. Se pare că Galaxy S25 Ultra este preferatul publicului, în timp ce S25 Plus a înregistrat cele mai modeste cifre de vânzări.

Reuşita din Coreea de Sud marchează o etapă importantă pentru Samsung pe piaţa locală. Nu e clar dacă ritmul va rămâne acelaşi şi pe termen lung, însă până acum seria S25 pare să nu aibă rival în segmentul flagship.

Pe 9 iulie, Samsung a lansat şi Galaxy Z Fold 7, iar telefonul pliabil a strâns 210.000 de precomenzi în India în primele 48 de ore. În plus, noile modele pliabile au doborât recordul de vânzări pentru acest segment în Coreea de Sud în 2023.

În Statele Unite, Galaxy Z Fold 7 vinde cu aproximativ 50% mai bine decât predecesorul său. Deocamdată nu se ştie cum vor arăta cifrele globale pe termen mediu, dar debutul este, fără îndoială, promiţător.