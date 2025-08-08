Galaxy S26 Ultra ar putea aduce încărcare de 60W: Cât de rapid va fi, cu adevărat, față de S25 Ultra?

Ice Universe – cunoscut pe Weibo pentru informatii din lumea mobila – spune că Samsung pregătește pentru Galaxy S26 Ultra trecerea la încărcare de 60W. Conform scurgerii, telefonul ar putea ajunge de la 0% la ~75% (și până la 80%) în doar 30 de minute. Nu e clar dacă bateria în sine va fi modificată față de modelul precedent; zvonurile susțin că capacitatea rămâne neschimbată.

Incărcarea rapidă – ce înseamnă asta în practică

Pe hârtie, saltul de la 45W la 60W explică direct scăderea timpilor de alimentare. ChargerLAB, citat pentru testele pe S25 Ultra, arată că S25 (45W) avea nevoie de ~37 de minute pentru 80% și 1h22 pentru o încărcare completă. Trecerea la 60W ar fi, deci, un pas pragmatic: mai multă putere la început, timpi mult mai buni când aveți puțin timp la dispoziție, iar spre final încărcarea va încetini – practica este una obișnuită, menită să protejeze bateria pe termen lung.

De ce se schimbă acum? Pe scurt: faptul că se „pare” că Samsung rupe limitarea de 45W reflectă o adaptare la cerere și la presiunea pieței pentru încărcare rapidă. Totuși, compania pare să rămână conservatoare în privința mAh-ilor: nu există semne că vom vedea o baterie mai mare anul acesta – o eventuală creștere e amintită ca fiind probabilă abia în 2027. Așadar, strategia pare să fie: accelerezi încărcarea, dar nu schimbi arhitectura bateriei.

Rămâne scepticismul justificat. Informația vine de la o sursă reputată, dar nu e confirmată oficial de Samsung. Deocamdată nu se știe cum se va traduce 60W în performanța reală pe termen lung sau cum va afecta gestionarea temperaturii în scenarii intense. Dacă sunteți interesat de impactul practic – timpi reali, degradare în timp, comparativ cu concurența – vom avea nevoie de teste independente când va exista hardwareul în mână.