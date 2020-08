Galaxy S6 Tab Lite: tableta abordabila de la Samsung este mai ieftina la reduceri

Galaxy S6 Tab Lite este o versiune mai light a tabletei din gama premium a gigantului coreean. Actualmente aflata la reduceri, o putem gasi in varianta Wi-Fi 6 + 64 GB de stocare la doar 323 euro in loc de 399 euro, pretul de lansare.

Samsung Galaxy S6 Tab Lite este o tableta care a fost nevoita sa faca numeroase compromisuri pentru a face pretul sa scada in mod drastic spre deosebire de modelul premium Galaxy S6 clasic. Insa poseda o serie de argumente solide in afara de pretul scazut la reduceri:

un ecran Full HD+ de 10,4 inchi;

o putere echivalenta cu Galaxy A51;

o autonomie generoasa datorita unei baterii de 7050 mAh;

In loc de 399 de euro pretul de lansare, Samsung Galaxy S6 Tab Lite costa la reduceri 323 euro. In plus, vei primi 16,10 euro oferta la urmatoarea comada, cel putin pe unele site-uri precum Rakuten. Dupa cum spuneam mai sus, aceasta este o tableta de compromis pentru Samsung. Ceea ce inseamna ca nu vom regasi elemente la fel de premium ca in cazul modelului din gama premium de la care se inspira. Este echipata la acest pret cu un Exynos 9611, alaturi de 4 GB RAM, o combinatie care si-a dovedit deja eficienta pe Galaxy A51.