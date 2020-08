Galaxy Tab S7 si S7+ – o scurgere de informatii dezvaluie designul si fisa tehnica completa

Galaxy Tab S7 si S7+ nu mai au niciun secret pentru noi. Cu cateva zile inainte de conferinta Unpacked au aparut numeroase informatii insa acum, un informator celebru a postat online o serie de imagini oficiale si fisa tehnica a celor doua tablete de la Samsung din gama premium. Iata tot ce trebuie sa stii.

Roland Quandt, un informator reputat si jurnalist la Winfuture, a publicat o serie de imagini oficiale cu Galaxy Tab S7 si S7+, tabletele care se vor a fi succesoarele modelului Galaxy Tab S6.

Samsung va declina gama in doua variante. Galaxy Tab S7 este astfel construita in jurul unui ecran LCD de 11 inchi, 120 Hz.De celalta parte, S7+ mai premium, mosteneste un ecran AMOLED 120 Hz de 12,4 inchi. Sub acest ecran, Samsung a integrat un cititor de amprente digitale. Tab S7 standard se multumeste cu un scanner de amprente situata lateral. Ambele tablete sunt alimentate de un Snapdragon 865+ de la Qualcomm cuplat la 6GB RAM si 128 GB stocare interna. Autonomia in cazul lui Tab S7 este incredintata unei baterii de 7040 mAh. Varianta in format mai mare este alimentta de o baterie de 10090 mAh.

In ceea ce priveste pozele, Samsung mizeaza pe un senzor foto pentru selfies de 8 mpx si pe un aparat foto dublu in partea din spate compus dintr-un obiectiv principal de 13 mpx.