Galaxy Tab S7 si S7+ – o scurgere de informatii dezvaluie designul si fisa tehnica completa

Galaxy Tab S7 si S7+ deja incep sa nu mai aiba niciun secret pentru noi. Cu cateva zile inainte de conferinta Unpacked, un informator reputat a postat online cateva imagini oficiale cu fisa tehnica completa a tabletelor din gama premium lansate de Samsung. Iata tot ce trebuie sa stii.

Snapdragon 865+, ecran 120 Hz si incarcare rapida 45W



Samsung isi va declina gama in doua modele. Galaxy Tab S7 va beneficia de un ecran LCD de 11 inchi si o rata de refresh 120 Hz. De cealalta parte, Galaxy Tab S7+ beneficiaza de un ecran AMOLED 120 Xz de 12,4 inchi. Sub acest ecran, Samsung a plasat un cititor de amprente digitale. Galaxy Tab S7 se multumeste in schimb cu un scanner de amprente situat lateral. Ambele tablete sunt alimentate de un Snapdragon 865+ cuplat la 6GB RAM si 128 GB stocare interna. Autonomia tabletei Galaxy Tab S7 este incredintata unei baterii de 7040 mAh.

Varianta in format mai mare este alimentata de o baterie de 10090 mAh. Ambele baterii sunt compatibile cu incarcarea rapida 45W. In ceea ce priveste aparatul foto, Samsung mizeaza pe un senzor foto pentru selfies de 8 mpx si pe un aparat foto dublu in partea din spate compus dintr-un obiectiv principal de 13 mpx. Ambele tablete sunt insotite de noul stylus S-Pen care beneficiaza de o latenta de doar 9 ms.